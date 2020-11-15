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【歐洲第二波疫情】德國經濟部長警告 封城或持續5個月

環球社會熱點 21:25 2020/11/15

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歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，德國再增加超過1.6萬宗新冠肺炎病例。有數百人於法蘭克福示威反對防疫措施，遭警方發射水炮驅散。德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）警告，部分防疫措施或要再持續4至5個月。

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約有600名來自反對防疫措施的「Querdenker」組織成員，上周六（14日）於法蘭克福舉行集會，其後有大約300名反對「Querdenker」的示威者，試圖阻止「Querdenker」成員於市中心繼續推進。

雙方發生衝突之際，有警員遭到襲擊。警方向示威者發射水炮，安全部隊更使用警棍驅逐部分反對「Querdenker」的示威者。警方其後以「Querdenker」成員並未戴口罩及遵守社交距離為由清場，令示威活動終結。

【法國疫情】患者搭直升機 去其他城市醫院治療 【下一頁】

德國經濟部長阿爾特邁爾接受《周日圖片報》（Bild am Sonntag）訪問時表示，德國的感染率仍較兩周前高很多，認為當局盡全力仍未能成功遏制疫情，估計短期内重開餐廳及戲院的空間很小。

受新冠肺炎第二波疫情影響，目前德國要求大部分餐廳關閉，但學校及必需品商店可繼續開門。

阿爾特邁爾表示隨著不斷反覆重開經濟及封鎖，德國的疫情未能受控，因此該國已無法再繼續反覆的封鎖措施（yo-yo shutdown）。

阿爾特邁爾更表示：

至少在接下來的4到5個月內，我們將不得不採取相當多的預防和限制措施。

（We will have to live with considerable precautions and restrictions for at least the next four to five months.）

德國衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）周日（15日）宣布，德國再增16,947宗確診，累計超過79萬宗確診。德國同日新增107人死亡，累計死亡數字為12,485人。

責任編輯：鄭錦玲

德國有數百人於法蘭克福示威抗議防疫措施，但遭反對的示威者阻止，警方發射水炮驅散。

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