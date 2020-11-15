【6G】中移動：預計2030年6G大規模商用　十年後是「人體數字化」的世界？

▲ 中移動劉光毅表示，料2030年實現6G商用。

內地數字化社會迅速發展，實現5G全面商用。中移動 （00941） 首席專家、6G總監劉光毅出席深圳22屆中國國際高新技術成果交易會，表示隨著5G從去年開始的大規模應用，5G技術推動AI、大數據、人工智能、雲計算等技術進一步的加速發展，帶領整個社會逐步走向數字化。集團從2018年開始6G技術研究，預計未來需要十年時間將其變成技術、方案、標準、產品，目標2030年實現大規模商用。

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十年之後是「人體數字化」的世界

劉光毅提出，十年之後，世界將會走向「數字孿生」（Digital Twin），每一個物體都會有對應的數字化存在於網絡世界中，與物理世界是平行的。基於數字孿生可以對物理世界進行預測及干預，由此保證整個社會運營、每個事務的發展都在正軌上。而6G會為整個社會的治理效率、日常工作的效率、娛樂的質量，甚至為人的生命質量等帶來翻天覆地的變化。

6G時代或實現人的精神永存

十年後，科幻電影構思的虛幻場景或將成現實。劉光毅形容6G技術能夠透過可穿戴設備實現人、機、物間的體驗交互，感官的感受信息將實現網絡通感互聯，還可以做到超能交通等。

他大膽地猜想，未來6G時代，可能不一定讓人不死，但是可以在某種意義上讓一個人的精神永遠存在。這意味網絡可以做到觀測每個人的日常行為，推理、判斷、甚至學習和存儲個人記憶，由此模仿個人行為、邏輯推理、情感等。即使某天人的身體消失，但會永遠存在網絡世界，通過模仿行為從而代替逝去的人行使財產支配權、陪伴家人。

另外，他續稱，6G技術將達到更進一步的智慧生產，如實現定制化的生產，大幅縮短整個生產的過程、周期；以及把生產拓展到更多的空間，如水下或太空的生產等，一直推動整個產業的可持續發展，滿足未來社會發展的需求，為行業帶來新的市場機會。

他認為實現上述場景需要足夠的網絡支撐，未來的網絡世界將具備很多新的特征，包括按需服務、柔性網絡、至簡網絡、智慧內生、安全內生、數字孿生等應用。而這些應用能夠推動整個產業的可持續發展，滿足未來社會發展的需求的同時，帶來新的市場機會。

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編輯：陳華