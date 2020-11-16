【聖誕節】apm推聖誕活動　打卡位+消費優惠+線上粉絲見面會谷銷情

▲ apm舉行線上粉絲見面會，由韓國歌手元虎WONHO與香港粉絲進行實時視像對話。（apm提供）

聖誕將至，新鴻基地產（簡稱新地，00016）旗艦商場apm設計3,000呎《Bear in Love 熊樂園》聖誕裝飾。場內除了有近百隻不同造型的毛絨聖誕潮熊，還有5個景點，包括百變聖誕熊夢工場、飄雪泡泡聖誕樹和聖誕飾物快閃店等，以供市民打卡和購物。

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，apm推出聖誕節裝飾、聖誕市集、數碼互動遊戲等的同時，還加強消費優惠獎賞，送逾百萬元冬日消費獎賞，包括即場送手機鑽飾、美容產品低至5折、雙倍消費回贈等。

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她透露，apm聖誕推廣費與去年相若，但今年因策略應變，有7成資源集中消費優惠、加強租戶聯乘推廣及線上線下互動，當中網上購物平台「新地購物一站通」，提供潮流產品低至一折、商戶禮券5折發售等優惠。而上述優惠和推廣服務，與以往相比增加50%以上，推廣宣傳更較往年提早兩星期展開。

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apm夥韓國歌手元虎WONHO 辦線上粉絲見面會

另外，apm舉行線上粉絲見面會，由韓國歌手元虎WONHO與香港粉絲進行實時視像對話，以及玩遊戲等。只要於apm實體商店消費指定金額，即有機會參予「apm X Wonho chatroom」活動，並可獲得韓國空運到港的WONHO親筆簽名postcard。據悉，活動反應理想，首日推出1小時已吸引逾千粉絲讚好。

責任編輯：馬意文