【美國大選】拜登正籌組内閣 美國或現首名女性防長

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選。雖然美國聯邦總務署仍未確認拜登為總統當選人，拜登仍積極籌組内閣。美媒報道，拜登正考慮任命一名女性為國防部長，而屬溫和派的前國防部次長弗勞諾伊（Michele Flournoy）被視為大熱。

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美國總統特朗普（Donald Trump）上周解僱國防部長埃斯珀（Mark Esper），外界關注拜登籌組内閣的情況，及屬意何人出任防長。美國過往從未有女性出任防長，直至5年前才批准女性參與所有戰鬥任務。據悉，民主黨人一直希望可安排一名女性出任防長，改變國防部長年由男性執掌的局面。

現年59歲的弗勞諾伊自90年代起，曾多次於國防部任職，更曾於2009年至2012年出任國防部政策次長。美媒形容弗勞諾伊在美國外交和國防政策方面直言不諱，即使特朗普及白宮一直宣揚美國優先（America First）的立場，弗勞諾伊仍主張美國要與國際盟友更緊密合作。

她於今年3月更表示，不論新一任總統會是何人，她認為最重要的是，要改變外界認為美國或不再是可靠盟友這種想法，但預料要花費多年時間才可做到。

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弗勞諾伊更視中國為美國在全球佔主導位置的最大挑戰。她在7月曾表示，美國與中國等主要競爭對手相比，似乎正在喪失軍事技術優勢，認為扭轉上述局面為國防部的當務之急。弗勞諾伊更建議美國不應放棄中東，要加強美國在阿富汗等地區應對恐怖主義威脅的角色。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 拜登據報正考慮任命女性為國防部長，而屬溫和派的前國防部次長弗勞諾伊（Michele Flournoy）被視為大熱。