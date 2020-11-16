【香港出口】中小企有貨運不到？　鮑潔鈞：日常用品最暢銷

▲ 香港出口商會期望能夠到中國參加展覽，助港商攻中國市場。

年尾是傳統的銷售旺季，港企出口亦有受惠。香港出口商會會長鮑潔鈞笑言，目前是貨櫃難求，皆因歐美生產速度受疫情影響放緩，貨櫃有去無回，令港商難以找到貨櫃出貨。雖然或會帶來貿易順差，但他更希望貿易是雙向。

9月份對外商品貿易貨量及價格統計中，出口貨量回升，惟價格仍然微跌。他認為，主因為疫情下市場需求的貨品為日常用品，尤以與健康、煮食等家品銷售較佳，該類貨品平均價格較以往低。但展望今年11及12月份，他相信不會太悲觀。

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港企疫下只盼銷往中國？

外界有傳，中美角力將在拜登上場後有所緩和，對於香港中小企會否有幫助？鮑潔鈞坦言，商會旗下會員甚少「香港製造」，以香港設計推銷到海外市場。而在疫情下，他形容只能用「權宜之計」，靠參加綫上展覽推廣。下一步則到中國參加展覽，助港商攻中國市場。

該商會今年繼續推出「香港智營設計大賞」。他稱，若泰國和香港能夠恢復商務往來，將與泰國方面的同類型活動進行交流，例如雙方派出一名評審員互相評審參賽者產品。

記者：馬意文