  • 25°C
香港時間 : 20201116日 (一) 10:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港出口】中小企有貨運不到？　鮑潔鈞：日常用品最暢銷

商業 10:00 2020/11/16

分享：

香港出口商會期望能夠到中國參加展覽，助港商攻中國市場。

年尾是傳統的銷售旺季，港企出口亦有受惠。香港出口商會會長鮑潔鈞笑言，目前是貨櫃難求，皆因歐美生產速度受疫情影響放緩，貨櫃有去無回，令港商難以找到貨櫃出貨。雖然或會帶來貿易順差，但他更希望貿易是雙向。

9月份對外商品貿易貨量及價格統計中，出口貨量回升，惟價格仍然微跌。他認為，主因為疫情下市場需求的貨品為日常用品，尤以與健康、煮食等家品銷售較佳，該類貨品平均價格較以往低。但展望今年11及12月份，他相信不會太悲觀。

【防疫抗疫基金】會議展覽業資助計劃延長　參與貿發局展覽可獲50%補貼

【珠寶拍賣】紫粉紅鑽石破紀錄2億港元成交　背後有何故事？

港企疫下只盼銷往中國？
外界有傳，中美角力將在拜登上場後有所緩和，對於香港中小企會否有幫助？鮑潔鈞坦言，商會旗下會員甚少「香港製造」，以香港設計推銷到海外市場。而在疫情下，他形容只能用「權宜之計」，靠參加綫上展覽推廣。下一步則到中國參加展覽，助港商攻中國市場。

該商會今年繼續推出「香港智營設計大賞」。他稱，若泰國和香港能夠恢復商務往來，將與泰國方面的同類型活動進行交流，例如雙方派出一名評審員互相評審參賽者產品。

記者：馬意文

相關文章

【香港出口】第4季出口貨量止跌回升　業界：暫以小批量訂單為主
2020/11/12
【香港出口】第4季出口貨量止跌回升　業界：暫以小批量訂單為主
【移民加拿大】9月加拿大商品出口增長1.5%　木材出口連續5月增長
2020/11/13
【移民加拿大】9月加拿大商品出口增長1.5%　木材出口連續5月增長
【香港品牌】中小企靠「香港品牌」吸海外客　港商出口+零售生意增
2020/11/15
【香港品牌】中小企靠「香港品牌」吸海外客　港商出口+零售生意增
【香港出口】中小企有貨運不到？　鮑潔鈞：日常用品最暢銷
今日
【香港出口】中小企有貨運不到？　鮑潔鈞：日常用品最暢銷
商品 疫情 家品 拜登 貿易 設計 銷售 中國 泰國 香港

下一篇文章

【一文看清中小企自救有方】逆境下如何轉型網銷・投資新科技・培養人才　新常態下讀懂消費需求【不斷更新】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】傳政府將收緊食肆、酒吧每枱人數上限　火鍋店質疑向食肆開刀能否抗疫
【限聚令收緊】傳政府將收緊食肆、酒吧每枱人數上限　火鍋店質疑向食肆開刀能否抗疫
【可樂迷注意】可口可樂四重驚喜送3000份禮品　換限量版Coca-Cola氣炸鍋、LeCreuset聯乘廚具
【可樂迷注意】可口可樂四重驚喜送3000份禮品　換限量版Coca-Cola氣炸鍋、LeCreuset聯乘廚具
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元
【美國大選】社交平台導致假消息廣傳？　佩洛西： Facebook一直也是問題所在
【美國大選】社交平台導致假消息廣傳？　佩洛西： Facebook一直也是問題所在
【慳錢有方】麥當勞續推「Value Monday」 12元歎雞翼及中汽水
【慳錢有方】麥當勞續推「Value Monday」 12元歎雞翼及中汽水
【限聚令收緊】傳酒吧或收緊至每枱2人、營業至午夜　恐現結業潮一半酒吧捱不過
【限聚令收緊】傳酒吧或收緊至每枱2人、營業至午夜　恐現結業潮一半酒吧捱不過