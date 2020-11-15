【樓市熱話】一家四口加工人住邊好？　遠離地鐵3房VS地鐵上蓋2房

每人到了不同的人生階段，就有不同的住屋需要。有網民出最近出帖，指自己一家四口，以及一位工人。若賣掉現時的單位，可以購入要花15分鐘時間才能到達地鐵站的3房單位，或是有少量海景，位於地鐵上蓋的2房單位。詢問一眾網民，他應如何選擇是好。

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網民隨即回應，指兩房單位住5個人是不夠住，應選3房單位，「行15分鐘內到地鐵站，唔係難事，每日花多半小時，換更大空間，值得 。」出帖者亦表示同意，認為2房的確比較迫狹，但又認為地鐵上蓋升值潛力較高。

有人同意3房單位較為合適，更詳細解釋指：「仔女大咗可各有私人房間，又可以間大間客房俾兩兄弟或兩姐妹，剩下的就做工人房。」至於需行15分鐘才到地鐵站，就可以當作做運動。他又回應出帖者關心的升值問題，指買3房就不必考慮升值問題，反而買2房單位就要好好計算，事關他認為出帖者到時很快又要換樓。

有成為家長的網民則表示，首選是地鐵上蓋2房單位，因為「湊開仔」就會明有2位小朋友的時間表其實很密，只靠1位工人並不足夠，若屋苑還需要有接駁車便十分麻煩。他認為，地鐵上蓋2房單位可以日後更易換樓，或者可以雙租，「我當$16k租出兩房，同屋苑$18-19k夠租三房。」

有網民則作了一個小總結，指15分鐘步行時間的3房單位性價比最高，若15分鐘是指車程就「不了」，因乘車的變數大，小朋友上落亦麻煩。

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責任編輯：楊子瑩