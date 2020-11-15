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【美股焦點】蔚來遭沽空機構唱淡　稱其合理股價僅25美元　較現價近腰斬　

股市 18:14 2020/11/15

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蔚來汽車被指估值過高。

近期中國電股車概念股升勢凌厲，除了比亞迪 （01211） 外，在美上市的蔚來汽車（美︰NIO）、小鵬（美︰XPEV）等電動車新勢力亦受到追捧。蔚來今年來更成為「10倍股」，表現跑贏比亞迪及Tesla（美︰TSLA）。不過，沽空機構香櫞研究（Citron Research）上周發表報告，認為蔚來當前股價過高，合理股價應為25美元。

蔚來汽車上周五（13日）日內曾漲12.2%，在沽空報告消息傳出後股價轉跌，收報44.56美元，跌幅為7.74%。值得注意的是，被視為沽空機構的香櫞，於兩年前曾唱好蔚來汽車，並長篇報告將蔚來汽車和特斯拉類比，認為其具備行業顛覆力量，並料短期目標價12美元，當時蔚來汽車股價僅為7美元。

事隔兩年，香櫞最報告認為，蔚來將在中國市場將面對Tesla Model Y 的降價壓力，更稱該股票目前投機情緒濃厚。

蔚來汽車交付量增續增長，詳見【下一頁】

香櫞研究創辦人Andrew Left於報告中表示，目前市場上投資者顯然沒有注意到Model Y 在中國的定價，對蔚來汽車造成威脅。該報告引用上德銀估算，預期中國Model Y 定價將由7.3萬美元大幅降低至5.6萬至5.8萬美元區間，這價位將直接衝擊蔚來汽車的EC6與 ES6車款。

此外，香櫞更指出，過去蔚來汽車估值一直與特斯拉有高度的相關性，然而近期蔚來汽車與特斯拉出現明顯差距，蔚來汽車目前按照NTM EV/Sales為17至18倍，而Tesla的估值只有9倍，創下兩家公司有史以來最大估值差距。

報告更認為，目前蔚來汽車投機情緒高昂，沽空池餘額已降至2年新低，現階段買進蔚來汽車的投資者都不是看好其前景，僅僅是希望股價上漲帶來回報。

相關文章︰【中概股】蔚來汽車據報計劃研發晶片

【中概股】蔚來汽車繼續爆升6%　摩通上望40美元　仍有逾4成潛在升幅（更新第二版）

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編輯︰侯景成

美股 蔚來（美：NIO） Tesla 電動車 汽車股 沽空

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