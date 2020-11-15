【MPF】積金局黃友嘉：滬深交易所納入MPF核准名單　有助分散投資風險　

▲ 積金局黃友嘉表示，滬深交易所納入核准名單有助分散投資風險。

香港強積金制度成立20年，積金局主席黃友嘉於網誌內表示，參照了多項準則和檢視了有關交易所的最新發展情況後，決定將上交所、深交所、印尼證券交易所，以及波蘭華沙證券交易所納入核准證券交易所名單，投資比例不再受基金淨資產值的10%上限所限制，投資經理可以有更大投資彈性，計劃成員可享更多元化的選擇，包括容許更多強積金基金資產投資A股，有助分散投資風險，以及捕捉不同地區的投資機遇，務求爭取更佳的回報。

黃友嘉提到，強積金投資對不少打工仔來說都是新鮮事，有不少成員採取較保守的投資策略 。 但當計劃成員已累積一定的投資經驗和資產，成員開始想有更大的「話事權」， 積金局於是於2012年推出「僱員自選安排」而產品類別亦同時變得多元化。

他續稱，歷年來積金局亦修訂過多次投資限制，以帶來更多低收費及穩定回報的強積金基金選擇 ，助計劃成員抵禦低息環境對長線投資的影響。 在2017年，針對缺乏投資經驗或沒有時間打理強積金的打工仔，強積金投資再迎來重大突破，就是推出「預設投資策略」。

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