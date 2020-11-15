  • 23°C
香港時間 : 20201115日 (日) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】增18.4萬確診創新高 專家料感恩節後惡化

環球社會熱點 17:45 2020/11/15

分享：

美國的新冠肺炎疫情惡化，單日再新增超過18.4萬宗新冠肺炎病例，單日確診再創新高，住院的新冠肺炎患者人數更連續4日創新高。有醫學專家警告，美國於感恩節過後的新冠肺炎病例會再次破紀錄。

【美國大選】拜登據報非正式接觸州政府及專家談抗疫 【下一頁】

【美國疫情】特勤局逾130人染疫或隔離 加州確診破百萬 【下一頁】

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，美國上周五（13日）單日新增184,514宗新冠肺炎病例，較前一日錄得的15.3萬宗增逾兩成。

美國同日新增1,431名新冠肺炎患者死亡。住院患者人數更連續4日創新高，全國於上周五有6.85萬名新冠肺炎患者住院。

喬治華盛頓大學醫院災難醫學主管菲利普斯（James Phillips）表示，他預計在感恩節假期過後，全國的確診數字會出現前所未有的激增。他同時警告民眾於感恩節後仍未學會提高警惕，聖誕節期間的確診數字料仍會急升。

【美國疫情】明年3月恐有58萬人染疫死 為現時兩倍 【下一頁】

面對確診數字急升，美國多州都收緊防疫措施。北達科他州的疫情嚴峻及醫院的床位短缺，截至上周六（14日），全州醫院僅餘下18個深切治療部床位及178個普通床位。該州州長布爾古姆（Doug Burgum）宣佈由上周六起強制戴口罩，違者最高可被罰款1,000美元（約7,800港元），措施料維持至12月13日。

新墨西哥州由周一（16日）起實施為期兩周的居家令，要求所有非必要業務關閉，民眾要留在家中避疫。俄勒岡州也由周三（18日）起實施為期兩周的封鎖措施，限制聚會人數上限為6人，餐飲業只可提供外賣服務。

責任編輯：鄭錦玲

美國的新冠肺炎疫情惡化，單日再新增超過18.4萬宗新冠肺炎病例。

相關文章

【美國疫情】特勤局逾130人染疫或隔離 加州確診破百萬
2020/11/14
【美國疫情】特勤局逾130人染疫或隔離 加州確診破百萬
【美國疫情】明年3月恐有58萬人染疫死 為現時兩倍
2020/11/13
【美國疫情】明年3月恐有58萬人染疫死 為現時兩倍
【輝瑞疫苗】BioNTech科學家 : 疫苖可消滅病毒 終結疫症
2020/11/13
【輝瑞疫苗】BioNTech科學家 : 疫苖可消滅病毒 終結疫症
【美國大選】拜登上台將全面封城？ 疫情顧問倡封4至6周
2020/11/12
【美國大選】拜登上台將全面封城？ 疫情顧問倡封4至6周
【美國大選】拜登防疫顧問曾指「人不值得活超過75歲」
2020/11/12
【美國大選】拜登防疫顧問曾指「人不值得活超過75歲」
傳染病 疫情 口罩 美國 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間18:00）

下一篇文章

【美國大選結果】特朗普批佐治亞重新點票 稱選舉現違憲欺詐（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字
【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字
新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間18:00）
【美國大選結果】特朗普批佐治亞重新點票 稱選舉現違憲欺詐（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普批佐治亞重新點票 稱選舉現違憲欺詐（不斷更新）
【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期
【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏