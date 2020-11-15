【美國疫情】增18.4萬確診創新高 專家料感恩節後惡化

美國的新冠肺炎疫情惡化，單日再新增超過18.4萬宗新冠肺炎病例，單日確診再創新高，住院的新冠肺炎患者人數更連續4日創新高。有醫學專家警告，美國於感恩節過後的新冠肺炎病例會再次破紀錄。

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根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，美國上周五（13日）單日新增184,514宗新冠肺炎病例，較前一日錄得的15.3萬宗增逾兩成。

美國同日新增1,431名新冠肺炎患者死亡。住院患者人數更連續4日創新高，全國於上周五有6.85萬名新冠肺炎患者住院。

喬治華盛頓大學醫院災難醫學主管菲利普斯（James Phillips）表示，他預計在感恩節假期過後，全國的確診數字會出現前所未有的激增。他同時警告民眾於感恩節後仍未學會提高警惕，聖誕節期間的確診數字料仍會急升。

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面對確診數字急升，美國多州都收緊防疫措施。北達科他州的疫情嚴峻及醫院的床位短缺，截至上周六（14日），全州醫院僅餘下18個深切治療部床位及178個普通床位。該州州長布爾古姆（Doug Burgum）宣佈由上周六起強制戴口罩，違者最高可被罰款1,000美元（約7,800港元），措施料維持至12月13日。

新墨西哥州由周一（16日）起實施為期兩周的居家令，要求所有非必要業務關閉，民眾要留在家中避疫。俄勒岡州也由周三（18日）起實施為期兩周的封鎖措施，限制聚會人數上限為6人，餐飲業只可提供外賣服務。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國的新冠肺炎疫情惡化，單日再新增超過18.4萬宗新冠肺炎病例。