【限聚令收緊】食肆每枱4人營業至午夜　黃家和料飲食業生意跌逾3成

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，根據過往每枱4人的經驗，業界生意普遍跌3成以上。（黃建輝攝）

政府收緊限聚令，明天（16日）起至11月26日，食肆每枱人數不多於4人、酒吧每枱人數減至2人、營業時間縮短至午夜12時。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時至12月底是餐飲業旺季，根據過往每枱4人的經驗，業界生意普遍跌3成以上，專門做夜市的餐廳所受的打擊更大。

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他相信，政府是次收緊限聚令後，不會輕易放寬，若明天起至12月底仍維持每枱4人的話，預計業界將損失約50億元。若不幸出現第4波疫情，政府再收緊至每枱2人，甚至禁堂食，業界損失將更大，質疑「為何針對餐飲業開刀？」

因應堂食人數減少，黃家和預計，外賣生意將回升。現時外賣生意佔整體餐飲業生意約8%，估計屆時將增至10至12%。「不少超過4人的家庭客，寧願買外賣返家，或在家煮食，都不願意分枱坐。」

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記者：朱悅瀅