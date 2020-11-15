【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法

Google早前宣布，有關免費提供無限雲端空間備份壓縮畫質相片的服務，將於明年6月起取消，此後用戶每一張上傳的照片將會計入每帳戶基本提供的免費15GB雲端儲存空間內。若一直依賴Google相簿雲端備份相片的用家，有以下4招解決有關問題及替代方法。

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1. 購買付費容量

若不想麻煩，可以考慮每月付費，訂購Google One 的服務，每年預付150元或每月15元即可享100GB的的儲存空間。

2. 選擇其他免費雲端平台

如果只是希望有一個免費的雲端空間儲存相片，其他的雲端平台或者是另一選擇，最高可獲多達 50GB 的儲存空間。

部分雲端平台

Mega：免費帳號提供 50GB 雲端儲存空間

Box：免費帳號提供10GB雲端儲存空間

MediaFire：免費帳號提供10GB雲端儲存空間

pCloud：免費帳號提供高達10GB雲端儲存空間

另外Flickr亦可以用作儲存相片，帳戶可免費上載1,000 張相片，每張相上限為200MB。

3. LINE

通訊應用程式 LINE 的聊天室相簿功能，亦可以成為其中一個儲存相片的方法。每個聊天室內可建立100本相簿，每個相簿可最多上傳1,000張相片，儲存在 LINE 相簿中的相片沒有時間限制。不過相片會有所壓縮，而且相片一旦被刪除後即無法復原。

4.硬碟

由綫上轉回綫下，也是一個選擇。還原基本步購買一個硬碟儲存相片，不用擔心每張相片的上傳的大小限制，不過缺點當然是不可再隨時隨地存取相片。

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責任編輯：楊子瑩