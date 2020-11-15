【至叻板塊】舊經濟股落鑊　股價愈殘彈得愈勁

臨近年尾，資金換馬的現象非常明顯，尤其升幅最多的股份，自11月9至13日的一周，表現相對不濟。例如，今年累計漲幅在9成以上的一綫科網、電動車和汽車，分別平均回落4.6%、1.6%及2.8%。

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反之，醜股出現大翻身，過去一周的表現至叻的航空和賭業股，平均漲幅達8.9%及8.3%，而由年初至今跌幅則分別為24.3%和17.5%。

究其原因，兩個板塊均受輝瑞疫苗出現重大突破的消息所推動，市場憧憬疫苗有利跨境活動回復正常，於是借勢炒一番。

以航空板塊為例，從事國際航綫較多的國航（00753）及國泰航空（00293）表現最好，一周累升11.6%及13%，明顯跑贏東航（00670）的7.5%、南航（01055）的3.6%。

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其次，就是「三桶油」。中石化（00386）、中海油（00883）升幅超過1成，主要也是博經濟有望復甦，好像大摩剛唱好中海油在未來45日上升，皆因其股價處於低位，相信油價復甦會成股價的正面催化劑，目標看9.55元，距離現價尚有1成多的上升空間。

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記者：林衛