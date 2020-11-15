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【安心出行】安心出行應用程式明推出　逾6000地點1.8萬多輛的士可供記錄

環球政經 17:00 2020/11/15

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本港新冠肺炎疫情反覆，政府的「安心出行」流動應用程式將於明天開始供市民下載。創新及科技局局長薛永恒今日表示，只要在參與處所以程式掃一掃該處的二維碼，就可以自動記錄出行地點，現時有逾6,000個公、私營的場地，及1.8萬部的士上設有二維碼。

【新冠肺炎】本港新增14宗確診個案　1宗本地源頭不明感染個案【下一頁】

【新冠肺炎】4間社區檢測中心　今起投入服務【下一頁】

薛永恒指，政府理解市民對個人私隱的重視，故應用程式是自願自行下載的程式，而且由個人決定掃二維碼作記錄，有關資料會在31日後取消，而政府亦沒有一個中央記錄系統，記錄相關出行資料。

逾6,000個設有二維碼的公、私營場地包括包括食肆、酒吧、熟食中心、街市、室內運動場等等，其中約有5,000個為公營場地。

他又以記錄的士的出行紀錄為例，指若不幸乘坐的的士曾經有確診者在同日乘坐，程式會自動將有關資料，發送到有手機程式的用家，讓他們了解自己有沒有感染的風險。

薛永恒又提到，與其接觸過的多個業界，絕大部分都支持相關計劃，指希望他們可以把二維碼貼在處所內，方便市民明天起可以掃描，記錄出行資料。

 

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責任編輯：楊子瑩

創新及科技局 薛永恒 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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