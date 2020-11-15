  • 23°C
香港時間 : 20201115日 (日) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】特朗普粉絲於華盛頓示威 與反對者起衝突（多圖）

環球社會熱點 16:32 2020/11/15

分享：

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選，美國總統特朗普多次聲稱美國大選結果不公。有數千名特朗普支持者上周六（14日）聚集於華盛頓示威，由於另一批示威者當日也在華盛頓舉行反對特朗普的集會，雙方一度發生衝突。

【美國大選】特朗普稱出現違憲選民欺詐 Twitter標記帖文 【下一頁】

【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期 【下一頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

數千名特朗普（Donald Trump）支持者上周六參與「讓美國再次偉大百萬遊行」（Million MAGA March）聲援特朗普，包括極右團體「驕傲男孩」（Proud boys）、「Three Percenters」及美國陰謀論網站Infowars創辦人瓊斯（Alex Jones）。

示威者於街頭上揮舞著，寫有「特朗普2020：讓美國繼續偉大」（Trump 2020: Keep America great）等標語的旗幟。他們又高呼「我們要特朗普！」（We want Trump! ）、「再（連任）4年！」（Four more years!）等口號。

【美國大選】拜登據報非正式接觸州政府及專家談抗疫 【下一頁】

特朗普當日乘坐專車離開白宮，準備前往弗吉尼亞州打高爾夫球。多名支持者鼓掌歡呼以示支持特朗普，特朗普在車上也有揮手向沿路的支持者示意。

但當日有部分反對特朗普的示威者，聚集於華盛頓市中心集會，在夜晚更與特朗普支持者發生衝突。反對特朗普的示威者試圖前往特朗普支持者所住的旅館，但遭警察逼至退後。警方全晚一共拘捕20人，其中有4人的控罪涉及槍械。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國大選】特朗普稱出現違憲選民欺詐 Twitter標記帖文
今日
【美國大選】特朗普稱出現違憲選民欺詐 Twitter標記帖文
【美國大選】拜登據報非正式接觸州政府及專家談抗疫
2020/11/14
【美國大選】拜登據報非正式接觸州政府及專家談抗疫
【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期
2020/11/14
【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期
【美國大選】若拜登入主白宮 中東怎麼辦？
2020/11/13
【美國大選】若拜登入主白宮 中東怎麼辦？
【美國大選】特朗普斥投票系統有問題 科企及專家否認
2020/11/13
【美國大選】特朗普斥投票系統有問題 科企及專家否認
選舉 遊行集會 請願示威 特朗普 拜登 美國 總統大選 白宮

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間17:00）

下一篇文章

【美國大選】特朗普稱出現違憲選民欺詐 Twitter標記帖文
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間17:00）
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏
【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期
【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期
【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字
【BNO移民】點樣買到英國平樓？認住一個數字
【美國大選結果】特朗普批佐治亞重新點票 稱選舉現違憲欺詐（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普批佐治亞重新點票 稱選舉現違憲欺詐（不斷更新）
【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到
【輝瑞疫苗】要負70度極低溫保存 印度無一運輸公司做得到