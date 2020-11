【美國大選】特朗普粉絲於華盛頓示威 與反對者起衝突（多圖）

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選,美國總統特朗普多次聲稱美國大選結果不公。有數千名特朗普支持者上周六(14日)聚集於華盛頓示威,由於另一批示威者當日也在華盛頓舉行反對特朗普的集會,雙方一度發生衝突。

數千名特朗普(Donald Trump)支持者上周六參與「讓美國再次偉大百萬遊行」(Million MAGA March)聲援特朗普,包括極右團體「驕傲男孩」(Proud boys)、「Three Percenters」及美國陰謀論網站Infowars創辦人瓊斯(Alex Jones)。

示威者於街頭上揮舞著,寫有「特朗普2020:讓美國繼續偉大」(Trump 2020: Keep America great)等標語的旗幟。他們又高呼「我們要特朗普!」(We want Trump! )、「再(連任)4年!」(Four more years!)等口號。

特朗普當日乘坐專車離開白宮,準備前往弗吉尼亞州打高爾夫球。多名支持者鼓掌歡呼以示支持特朗普,特朗普在車上也有揮手向沿路的支持者示意。

但當日有部分反對特朗普的示威者,聚集於華盛頓市中心集會,在夜晚更與特朗普支持者發生衝突。反對特朗普的示威者試圖前往特朗普支持者所住的旅館,但遭警察逼至退後。警方全晚一共拘捕20人,其中有4人的控罪涉及槍械。

