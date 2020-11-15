【防疫抗疫基金】會議展覽業資助計劃延長　參與貿發局展覽可獲50%補貼

▲ 政府今日（15日）宣布，將於11月30日啟動「會議展覽業資助計劃」下有關香港貿易發展局（貿發局）的部分。（資料圖片）

本港展覽業因疫情受到影響，政府今日（15日）宣布，將於11月30日啟動「會議展覽業資助計劃」下有關香港貿易發展局（貿發局）的部分，而整項資助計劃將延長至明年12月31日，以鼓勵更多會展活動在香港舉辦。

該資助計劃有關貿發局的部分，詳情如下：

1. 所有參與貿發局舉辦展覽的參展商，50%的參加費用，每個九平方米攤位的資助金額以一萬元為限，每間參展商每次最多可獲資助十個攤位

2. 貿發局主要會議參加者，亦可獲資助50%參加費用，每次上限一萬元

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中小企可同時申請中小企業市場推廣基金

上述資助的受惠參展商及主要會議參加者，毋須另行提交申請，貿發局會從應收款項中直接扣除有關資助。而符合資格的中小企可同時就該等活動的參加費用，申請「中小企業市場推廣基金」的對等資助。貿發局和工業貿易署亦會簡化申請程序，方便中小企獲得有關資助。

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書展獲逾600展商報名 疫情反覆能否如期舉行？

然而，本港疫情反覆，政府再次收緊限聚令。貿易發展局副總裁周啟良出席電台節目時表示，過去數月籌備舉辦書展的工作，已有8成、超過600個展商報名參展，但因疫情變化和政府收緊限聚令，將於明日與9個書展協辦機構開會，商討書展是否如期在12月中舉行。

責任編輯：馬意文