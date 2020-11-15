  • 23°C
香港時間 : 20201115日 (日) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫抗疫基金】會議展覽業資助計劃延長　參與貿發局展覽可獲50%補貼

商業 16:17 2020/11/15

分享：

政府今日（15日）宣布，將於11月30日啟動「會議展覽業資助計劃」下有關香港貿易發展局（貿發局）的部分。（資料圖片）

本港展覽業因疫情受到影響，政府今日（15日）宣布，將於11月30日啟動「會議展覽業資助計劃」下有關香港貿易發展局（貿發局）的部分，而整項資助計劃將延長至明年12月31日，以鼓勵更多會展活動在香港舉辦。

該資助計劃有關貿發局的部分，詳情如下：
1. 所有參與貿發局舉辦展覽的參展商，50%的參加費用，每個九平方米攤位的資助金額以一萬元為限，每間參展商每次最多可獲資助十個攤位
2. 貿發局主要會議參加者，亦可獲資助50%參加費用，每次上限一萬元

【中小企教室】貿發局免費網上課程「數碼學堂」　培訓中小企數碼營銷知識

中小企可同時申請中小企業市場推廣基金
上述資助的受惠參展商及主要會議參加者，毋須另行提交申請，貿發局會從應收款項中直接扣除有關資助。而符合資格的中小企可同時就該等活動的參加費用，申請「中小企業市場推廣基金」的對等資助。貿發局和工業貿易署亦會簡化申請程序，方便中小企獲得有關資助。

【好想去旅行】大洋郵輪2022年歐美航程即日接受預訂　新增10個全新港口、徒步跨越冰川等岸上體驗

【限聚令收緊】傳酒吧或收緊至每枱2人、營業至午夜　恐現結業潮一半酒吧捱不過

書展獲逾600展商報名　疫情反覆能否如期舉行？
然而，本港疫情反覆，政府再次收緊限聚令。貿易發展局副總裁周啟良出席電台節目時表示，過去數月籌備舉辦書展的工作，已有8成、超過600個展商報名參展，但因疫情變化和政府收緊限聚令，將於明日與9個書展協辦機構開會，商討書展是否如期在12月中舉行。

責任編輯：馬意文

相關文章

【展覽復辦】亞洲零售論壇暨博覽會雙11開幕　助零售商刺激網上銷售
2020/11/04
【展覽復辦】亞洲零售論壇暨博覽會雙11開幕　助零售商刺激網上銷售
【Frozen展覽】假日去邊好？　將軍澳中心辦Frozen展覽+推期間限定店
2020/11/04
【Frozen展覽】假日去邊好？　將軍澳中心辦Frozen展覽+推期間限定店
【展覽恢復】香港美酒佳餚巡禮11月11日開鑼　米芝蓮餐廳餐單低至半價（附優惠攻略及網站連結）
2020/11/10
【展覽恢復】香港美酒佳餚巡禮11月11日開鑼　米芝蓮餐廳餐單低至半價（附優惠攻略及網站連結）
【展覽恢復】香港電腦通訊節復辦　明年1月21日舉行
2020/11/12
【展覽恢復】香港電腦通訊節復辦　明年1月21日舉行
疫情 香港貿易發展局 工業貿易署 貿易 限聚令 書展 防疫抗疫基金 香港 展覽

下一篇文章

【珠寶拍賣】紫粉紅鑽石破紀錄2億港元成交　背後有何故事？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】傳酒吧或收緊至每枱2人、營業至午夜　恐現結業潮一半酒吧捱不過
【限聚令收緊】傳酒吧或收緊至每枱2人、營業至午夜　恐現結業潮一半酒吧捱不過
【可樂迷注意】可口可樂四重驚喜送3000份禮品　換限量版Coca-Cola氣炸鍋、LeCreuset聯乘廚具
【可樂迷注意】可口可樂四重驚喜送3000份禮品　換限量版Coca-Cola氣炸鍋、LeCreuset聯乘廚具
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元
【限聚令收緊】 政府研進一步規管酒店Staycation　旅遊氣泡又能否如期推行？
【限聚令收緊】 政府研進一步規管酒店Staycation　旅遊氣泡又能否如期推行？
【限聚令收緊】傳政府將收緊食肆、酒吧每枱人數上限　火鍋店質疑向食肆開刀能否抗疫
【限聚令收緊】傳政府將收緊食肆、酒吧每枱人數上限　火鍋店質疑向食肆開刀能否抗疫
【美國大選】社交平台導致假消息廣傳？　佩洛西： Facebook一直也是問題所在
【美國大選】社交平台導致假消息廣傳？　佩洛西： Facebook一直也是問題所在