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【好人好事】乘客遺iPhone 12 Pro Max 　巴士車長出帖尋事主獲網民大讚

環球政經 16:14 2020/11/15

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每次有新iPhone推出都會成為熱門話題，吸引不少「果粉」換新機。iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max上周五（13日）正式開售，怎料昨日（14日）已有iPhone 12 Pro Max 機主將新電話遺留在巴士上，巴士司機發現後出帖尋機主，獲一眾網民大讚。

【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣【下一頁】

【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個【下一頁】

巴士司機在「香港突發事故報料區」Facebook專頁上發文，指自己是城巴車長，在昨日大約中午12時半，路線930往荃灣西站方向，車牌UD7622的巴士上層拾獲一部太平洋藍色的iPhone 12 pro Max，指已轉交巴士公司處理。

巴士司機路不拾遺的舉動，獲一眾網民稱讚，紛紛指：「車長非常誠實善良，好人一生平安！」希主電話可以物歸原主，更有人指，應該要加車長人工或獎勵。

也有人笑指，事主即買即跌，「唔想要唔好遺棄嘛，送畀我啦。」有網民揶揄機主是否參加了「一日試玩體驗」亦有人指：「有裝定位，就算想偷都無辦法啦。」

事實上，若用家遺失iPhone、iPad 或 iPod touch，已裝置已啟用「尋找我的」功能，可以透過另一部 Apple 裝置上使用「尋找」App，在地圖上檢視其位置，方便尋找裝置。有需要時更可以遠端清除裝置上的資料，惟一旦清除資料，將無法追蹤該裝置。

 

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責任編輯：楊子瑩

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