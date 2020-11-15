【美國大選】特朗普稱出現違憲選民欺詐 Twitter標記帖文

美國大選投票日結束，美國大選結果幾乎塵埃落定。民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選，多家傳媒料拜登奪佐治亞州。美國總統特朗普於Twitter發文，批評佐治亞州重新點票的程序浪費時間，又指是次美國大選出現違憲的選民欺詐行為，但遭Twitter標記帖文。

【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期 【下一頁】

【美國大選】拜登據報非正式接觸州政府及專家談抗疫 【下一頁】

佐治亞州擁有16張選舉人票，拜登（Joe Biden）於該州僅領先特朗普（Donald Trump）0.3百分點。該州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）宣布，由於兩名候選人得票差距太少，會在佐治亞州所有縣用人手重新點票，爭取於周五（20日）完成工作。

特朗普於Twitter發文，批評佐治亞州重新點票的行為：

佐治亞州重新計票是浪費時間，他們沒有核對簽名是否匹配。 取消重新計票，直到他們允許核對，不要讓激進的左翼分子竊取選舉！

【美國大選】拜登僅領先0.3百分點 佐治亞州人手重新點票 【下一頁】

【美國大選】特朗普斥投票系統有問題 科企及專家否認 【下一頁】

特朗普其後再次發帖，聲稱出現選民欺詐行為：

大量證據表明選民欺詐行為廣泛蔓延。有確切的證據表明，共和黨的選舉觀察員，在密歇根、賓夕法尼亞和佐治亞州等地被阻止到點票室。違反憲法！

但Twitter就以有關選舉欺詐的説法有爭議為由，標記上述兩則帖文。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國總統特朗普於Twitter發文，指是次美國大選出現違憲的選民欺詐行為。