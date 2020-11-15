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【新冠肺炎】本港新增14宗確診個案　1宗本地源頭不明感染個案

環球政經 15:03 2020/11/15

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本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心公布，今日（15日）新增14宗確診個案，分別是昨日已公布的1宗本地源頭不明感染個案，4宗與本地個案有流行病學關連，以及9宗在潛伏期身處外地的個案。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

【新冠肺炎】4間社區檢測中心　今起投入服務【下一頁】

【新冠肺炎】政府增7個的士司機臨時檢測中心　設「的士司機抗疫檢測名牌」供乘客查閱【下一頁】

感染源頭不明的個案為一名49歲裝修工人，居於沙田新田圍盛圍樓，在跑馬地山光道25號工作。患者11月6日發燒，12日向一名私家醫生求診，同日遞交深喉唾液樣本後確診。其最後一日上班日期為11月9日。

患者曾到跑馬地馬會會所更衣室進行維修工程，馬會昨日指將跟進是否有緊密接觸者。他又曾於上月24日與朋友到尖沙咀金馬倫道一間酒吧。其一名密切接觸者就讀油麻地遵理學校，衞生防護中心已建議校方停課1、2日。

今日錄得的9宗輸入個案，分別來自印尼、波蘭、菲律賓、匈牙利、孟加拉、俄羅斯、阿拉伯聯合酋長國及德國。

 

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責任編輯：楊子瑩

衞生署 衞生防護中心 疫情 馬會 發燒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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