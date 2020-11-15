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【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣

環球政經 14:39 2020/11/15

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香港18區，區區有特色，有網民最近出帖問一眾網民，哪一區最好住。他先列出自已的心水頭3位，分別是荃灣、灣仔及荔枝角長沙灣一帶。

【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個【下一頁】

【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦【下一頁】

有現時住在荃灣的網民表示，同意出帖者所指，荃灣是好住的地方，「唔潮濕、交通方便又多嘢食、多嘢行、新舊交融、配套齊全等等」但他也直言當區有不足的地方，例如人比較多，空氣不算很好。有人表示，荃灣交通方便，亦方便購物，若計算綠化優閒設施，他則認為沙田才是平均而言最好住。

另有網民列舉自已的排名，分別是山頂丶西九丶教院大埔沿岸丶九龍塘。回應一出亦被引來網民討論，有人指山頂十分潮濕，形容是：「24小時抽濕都唔掂」。有居住山頂的過來人指：「春天直頭大霧到癲， 揸車出銅鑼灣都35分鐘， 單程路又九曲十三彎。」直指是沒有住過該區的人才會認為好住。

有網民則突破盲點，指很少人能18區都住過，實在難以評論。也有人表示同意，指無法一概而論，要視乎個人的環境圈、生活圈、工作性質、地點與環境、事業前景等等。還有人指，哪一區好住還要視乎鄰居質數，認為最好全部是醫生，律師等專業人士。

 

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責任編輯：楊子瑩

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