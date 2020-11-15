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【宏觀中國】怕惹禍落雨收遮　部分銀行借故拒小微企開戶

股樓投資 13:32 2020/11/15

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今年來，國內的貨幣政策重質多於量，更講求「精準滴灌」，扶助對象指向小微、民營企業。不過，實際執行未必如此，部分銀行更抱「落雨收遮」的心態。

【新冠疫情】疫苗成功研發影響央行政策？　黑石CEO：2022年或開始加息，請看【見下頁

近日，央行辦公廳下發《積極穩妥解決企業留言問題 切實提升企業銀行賬戶服務質效》的風險提示，並要求轉發至轄內的銀行機構。

該風險提示稱，有群眾通過中國政府網和國務院「互聯網+督查」平台等，留言反映部分商業銀行在辦理企業開戶業務時，存在片面以風險防控為由拖延、拒絕開戶等現象。

而這些行為明顯暴露出部分央行分支機構和商業銀行不重視優化小微企業賬戶服務、未有效落實賬戶管理要求等問題。

【新冠肺炎】攻擊來自俄羅斯北韓　微軟爆黑客針對疫苗公司，請看【見下頁

不過，也難怪國內銀行「一刀切」將小微企拒諸門外，一來商業銀行本身未必具備小微企的大數據、信貸資料，衡量風險有困難，這個一直是老問題；二來，銀行營運亦有難處，疫情以今，銀行已不斷實施對中小微企的延期還本付息或續貸的措施，藉以避免不良貸款一下子推高，自然沒有誘因再大做小微企的生意。

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記者：林衛

銀行 中國 經濟

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