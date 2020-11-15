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【新冠肺炎】政府增7個的士司機臨時檢測中心　設「的士司機抗疫檢測名牌」供乘客查閱

環球政經 13:53 2020/11/15

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早前出現數宗的士司機本地不明源頭新冠肺炎確診個案，政府為進一步推動的士司機參與毒病檢測，將於明天（16日）開始增加7個臨時檢測套裝派發或收集中心，讓的士司機接受免費檢測服務。

【新冠肺炎】4間社區檢測中心　今起投入服務【下一頁】

【新冠肺炎】貿發局將與協辦機構開會　商討下月書展是否如期舉行【下一頁】

11個臨時派發／ 收集中心地址、開放日期及時間

的士司機可以到以上任何一間指定臨時檢測套裝派發中心，出示有效的士司機證，以索取檢測套裝。於政府網頁（www.tgptest.gov.hk）登記個人資料後，自行採集深喉唾液樣本，即日將樣本交回任何一間指定臨時收集中心。檢測結果呈陰性的司機會收到政府的電話短訊通知，而檢測結果呈陽性的個案會被轉交衞生署衞生防護中心跟進。

的士司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

領取「的士司機抗疫檢測名牌」屬自願性質，費用全免及無需預約，將顯示的士司機姓名、司機證編號及收到陰性檢測結果的日期。

的士團體名單、地址、辦公日期及時間

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詳情

 

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責任編輯：楊子瑩

疫情 司機 衞生防護中心 衞生署 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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