【新冠肺炎】4間社區檢測中心　今起投入服務

本港疫情反覆，連日出現本地不明源頭感染個案，政府在港島、九龍、新界東及新界西設立的4間社區檢測中心，今日（15日起）投入服務。

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4間社區檢測中心

地點 檢測機構 東區鰂魚涌社區會堂 Prenetics 梁顯利油麻地社區中心 金域檢驗（香港）有限公司 沙田瀝源社區會堂 香港分子病理檢驗中心有限公司 元朗市東社區會堂 華大基因

每日開放時間：上午8時至下午1時30分，及下午2時30分至晚上8時

每次收費：240元

4間社區檢測中心首階段運作3個月，提供預約及即場登記服務，可為市民提供出行或工作證明。參與自費檢測服務的市民，若其結果呈陰性，會在24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。若檢測結果經衞生署確認為陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。

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責任編輯：楊子瑩