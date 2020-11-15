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【新冠肺炎】4間社區檢測中心　今起投入服務

環球政經 13:13 2020/11/15

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本港疫情反覆，連日出現本地不明源頭感染個案，政府在港島、九龍、新界東及新界西設立的4間社區檢測中心，今日（15日起）投入服務。

【新冠肺炎】攻擊來自俄羅斯北韓　微軟爆黑客針對疫苗公司【下一頁】

【新冠肺炎】貿發局將與協辦機構開會　商討下月書展是否如期舉行【下一頁】

4間社區檢測中心

地點 檢測機構
東區鰂魚涌社區會堂 Prenetics
梁顯利油麻地社區中心 金域檢驗（香港）有限公司
沙田瀝源社區會堂 香港分子病理檢驗中心有限公司
元朗市東社區會堂 華大基因
  • 每日開放時間：上午8時至下午1時30分，及下午2時30分至晚上8時
  • 每次收費：240元

4間社區檢測中心首階段運作3個月，提供預約及即場登記服務，可為市民提供出行或工作證明。參與自費檢測服務的市民，若其結果呈陰性，會在24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。若檢測結果經衞生署確認為陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。

 

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責任編輯：楊子瑩

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