  • 23°C
香港時間 : 20201114日 (六) 21:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股消息】Uber擬出售旗下的自動駕駛部門 以聚焦於核心業務

股樓投資 21:03 2020/11/14

分享：

外媒消息指，Uber（美：UBER）計劃向自動駕駛汽車技術初創公司Aurora Innovation出售旗下的自動駕駛部門ATG（Advanced Technologies Group）。早前，ATG獲豐田、DENSO及軟銀願景基金投資10億美元，當時估值高達72.5億美元。

【美股消息】上季iPad出貨量增近五成 蘋果成第二大個人電腦供應商  詳情請看[下一頁]

對此消息，Uber、Aurora均不予置評。Uber最近相繼分拆售出不同業務，包括共享單車部門Jump、物流部門Uber Freight等，並將公司資源集中於網約車及送貨兩個核心業務。
 

【瑞聲科技2018】瑞聲上季按年少賺38% 光學業務收入大升五成  詳情請看[下一頁]

Uber現持有86.2%的ATG股權，據公司文件顯示，ATG的營運成本高企，今年首三季內，ATG及其他技術共錄得3億美元淨虧損，但研發費用則高達4.57億美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

經濟 優步（Uber，美：Uber） Uber

上一篇文章

日本確診數破單日新高 南韓再收緊防疫措施

下一篇文章

100歲老兵曾為NHS步行籌款　感動5歲腦癱男孩重新振作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蝕錢落車】日出康城新盤入伙數月　連錄撻大訂　買家有何共通點？
【蝕錢落車】日出康城新盤入伙數月　連錄撻大訂　買家有何共通點？
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【500萬有找】唔夠新盤吸引　業主無奈連還減　五度下調叫價　單位先賣得出
【大行點睇】花旗維持恒指一年目標28414點 同時推薦12隻中資股
【大行點睇】花旗維持恒指一年目標28414點 同時推薦12隻中資股
【摩笛吹奏】舊經濟翻生　大摩即唱好呢隻藍籌　指股價仍處歷史低位值博率高
【摩笛吹奏】舊經濟翻生　大摩即唱好呢隻藍籌　指股價仍處歷史低位值博率高
【買樓理財】移民趕賣樓　20日劈價70萬　低市價賣樓值得嗎？
【買樓理財】移民趕賣樓　20日劈價70萬　低市價賣樓值得嗎？
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個