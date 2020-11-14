【美股消息】Uber擬出售旗下的自動駕駛部門 以聚焦於核心業務

外媒消息指，Uber（美：UBER）計劃向自動駕駛汽車技術初創公司Aurora Innovation出售旗下的自動駕駛部門ATG（Advanced Technologies Group）。早前，ATG獲豐田、DENSO及軟銀願景基金投資10億美元，當時估值高達72.5億美元。

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對此消息，Uber、Aurora均不予置評。Uber最近相繼分拆售出不同業務，包括共享單車部門Jump、物流部門Uber Freight等，並將公司資源集中於網約車及送貨兩個核心業務。



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Uber現持有86.2%的ATG股權，據公司文件顯示，ATG的營運成本高企，今年首三季內，ATG及其他技術共錄得3億美元淨虧損，但研發費用則高達4.57億美元。

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