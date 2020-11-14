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日本確診數破單日新高 南韓再收緊防疫措施

環球政經 21:07 2020/11/14

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近日各地疫情反彈，南韓於過去一周共有205宗新型肺炎確診個案，創9月以來的新高。至今共有逾28300人確診，而死亡病例則增至492宗。

【新冠肺炎】隱形傳播鏈再現 許樹昌：本港或已進入第4波疫情  詳情請看[下一頁]

南韓疾控部門指，新增個案中有166宗屬社區感染，並增加不少親友聚會與公共設施感染群組，令當局難以追蹤病毒傳播路徑，首都圈的確診比例仍然較高。鑑於疫情反彈，當局再收緊防疫措施，市民在所有公共交通工具、醫療機構等部分公共場所都需要戴上口罩，違者會被罰款。

【收緊限眾令】下周一起餐飲業務處所不得多於4人同座一桌　最新防疫措施一覽  詳情請看[下一頁]

而日本東京都單日新增352人確診，連續四日錄得逾300宗新確診案例，而重症患者增至41人，創5月解除緊急狀態以來最多。單計昨日，日本全國共新增1704人確診，再創單日新高。專家料疫情將進一步擴大，要提高警覺。

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撰文 : 趙家盈

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