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【新股IPO】京東健康接力上市　劉強東夫婦豪宅投資損手千萬？

Hot Talk 19:24 2020/11/14

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京東健康主席劉強東及章澤天夫婦曾在豪宅投資損手。

京東 （09618） 6月在港第二上市後，未足半年再分拆京東健康在港上市。京東健康為京東孵化的獨角獸，外電報道將以200億美元（約1,550億港元）估值上市，再計及京東現時1.09萬億市值，劉強東旗下上市公司市值將超過1.2萬億元。

劉強東雖然自明尼蘇達性侵案後逐漸淡出京東營運，但他目前仍為京東主席兼首席執行官、京東健康董事長，並掌有京東、京東健康控制權。上市公司市值水漲船高，惟劉強東及妻子章澤天（因其清純形象被網民稱為「奶茶妹妹」）豪宅投資曾經失利，損手逾千萬元。

劉強東章澤天澳洲悉尼豪宅

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據澳洲媒體報道，2015年劉強東以1620萬澳元（約9100萬港元）購入一處澳洲悉尼頂層住宅，並登記在章澤天名下。該處物業樓高三層，可盡覽悉尼海港大橋及悉尼海港美景，劉強東當時為該處物業承擔超過100萬澳元印花稅。

不過報道指，2017年章澤天就試圖以1800萬澳元將該豪華公寓出售，但至2018叫價下調至1500萬澳元，並於2019年才最終以1350萬澳元（約7600萬港元）成交，較2015年買入價賬面虧損270萬澳元（約1500萬港元），買家為澳洲酒店巨頭Ramy Arnaout夫婦。

根據報道，2018年劉強東曾在該處悉尼豪宅舉辦私人聚會，也曾爆出強姦醜聞。當時一名與會客人、中國富商徐龍偉在離開聚會後，涉嫌強姦一名華裔女性模特兒，最終被判處入獄4年。

至於劉強東及章澤天在中國的豪宅，從流傳的照片看並非如其他富豪般極盡奢華，設計偏向居家生活化，設有花園及開放陽台。章澤天亦曾在社交平台曬出健身照片，意外曝光豪宅內部裝修。

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