  • 23°C
香港時間 : 20201114日 (六) 20:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【珠寶拍賣】紫粉紅鑽石破紀錄2億港元成交　背後有何故事？

商業 19:15 2020/11/14

分享：

這顆紫色粉紅鑽石被命名為「The Spirit of the Rose 」，重14.8卡。

有史以來最大的紫粉紅色鑽石日前在在瑞士日內瓦拍賣，最終以超過2,439萬瑞士法郎 （約2.07億港元）成交。這顆紫粉色鑽石背後，有甚麼故事？誰是這顆鑽石的新主人？

【限聚令收緊】 政府研進一步規管酒店Staycation　旅遊氣泡又能否如期推行？

這顆紫色粉紅鑽石被命名為「The Spirit of the Rose 」，重14.8卡。一位匿名買家在星期二的蘇富比拍賣會上，通過電話競投成功買入這顆紫粉色鑽石，成交價創下紀錄。它重14.8克拉，由27.8克拉的鑽石原石「Nijinsky」 切割而成。

「Nijinsky」於2017年在俄羅斯東北部被發現，據說這顆未經加工的鑽石是俄羅斯有史以來最大的粉鑽石，以芭蕾舞蹈家 Vaslav Nijinsky命名。該原石經過大約一年的精心打磨才得以成型。經加工後，成為「The Spirit of the Rose 」，名字的由來亦是Nijinsky最後一部演出的芭蕾舞劇。

「The Spirit of the Rose 」由俄羅斯礦業公司阿羅莎Alrosa收藏；該公司另外亦有收藏兩款同樣以著名芭蕾舞劇命名的寶石。 在線上拍賣會中，「The Spirit of the Rose 」的競投價，僅幾分鐘內就飆升至2100萬瑞士法郎，最終由該名匿名買家購得。

【好想去旅行】大洋郵輪2022年歐美航程即日接受預訂　新增10個全新港口、徒步跨越冰川等岸上體驗

【疫市自救】90後「女承父業」經營輕珠寶　如何善用社交平台吸客？

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【疫市自救】90後「女承父業」經營輕珠寶　如何善用社交平台吸客？
2020/11/10
【疫市自救】90後「女承父業」經營輕珠寶　如何善用社交平台吸客？
【木村拓哉】木村拓哉48歲生日　男神拍劇代言品牌必紅
2020/11/13
【木村拓哉】木村拓哉48歲生日　男神拍劇代言品牌必紅
【好想去旅行】大洋郵輪2022年歐美航程即日接受預訂　新增10個全新港口、徒步跨越冰川等岸上體驗
今日
【好想去旅行】大洋郵輪2022年歐美航程即日接受預訂　新增10個全新港口、徒步跨越冰川等岸上體驗
【限聚令收緊】 政府研進一步規管酒店Staycation　旅遊氣泡又能否如期推行？
今日
【限聚令收緊】 政府研進一步規管酒店Staycation　旅遊氣泡又能否如期推行？
拍賣 珠寶 舞蹈 日內瓦 瑞士 俄羅斯

下一篇文章

【限聚令收緊】 政府研進一步規管酒店Staycation　旅遊氣泡又能否如期推行？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】傳政府將收緊食肆、酒吧每枱人數上限　火鍋店質疑向食肆開刀能否抗疫
【限聚令收緊】傳政府將收緊食肆、酒吧每枱人數上限　火鍋店質疑向食肆開刀能否抗疫
【新冠肺炎】歐洲央行行長：憂慮疫苗失效　疫情加速自動化技術發展
【新冠肺炎】歐洲央行行長：憂慮疫苗失效　疫情加速自動化技術發展
【可樂迷注意】可口可樂四重驚喜送3000份禮品　換限量版Coca-Cola氣炸鍋、LeCreuset聯乘廚具
【可樂迷注意】可口可樂四重驚喜送3000份禮品　換限量版Coca-Cola氣炸鍋、LeCreuset聯乘廚具
【聖誕節】香港JW萬豪酒店推聖誕優惠　住宿連餐飲人均1,090元
【聖誕節】香港JW萬豪酒店推聖誕優惠　住宿連餐飲人均1,090元
【限聚令收緊】傳酒吧或收緊至每枱2人、營業至午夜　恐現結業潮一半酒吧捱不過
【限聚令收緊】傳酒吧或收緊至每枱2人、營業至午夜　恐現結業潮一半酒吧捱不過
【限聚令收緊】 政府研進一步規管酒店Staycation　旅遊氣泡又能否如期推行？
【限聚令收緊】 政府研進一步規管酒店Staycation　旅遊氣泡又能否如期推行？