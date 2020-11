【珠寶拍賣】紫粉紅鑽石破紀錄2億港元成交　背後有何故事？

▲ 這顆紫色粉紅鑽石被命名為「The Spirit of the Rose 」,重14.8卡。

有史以來最大的紫粉紅色鑽石日前在在瑞士日內瓦拍賣,最終以超過2,439萬瑞士法郎 (約2.07億港元)成交。這顆紫粉色鑽石背後,有甚麼故事?誰是這顆鑽石的新主人?

這顆紫色粉紅鑽石被命名為「The Spirit of the Rose 」,重14.8卡。一位匿名買家在星期二的蘇富比拍賣會上,通過電話競投成功買入這顆紫粉色鑽石,成交價創下紀錄。它重14.8克拉,由27.8克拉的鑽石原石「Nijinsky」 切割而成。

「Nijinsky」於2017年在俄羅斯東北部被發現,據說這顆未經加工的鑽石是俄羅斯有史以來最大的粉鑽石,以芭蕾舞蹈家 Vaslav Nijinsky命名。該原石經過大約一年的精心打磨才得以成型。經加工後,成為「The Spirit of the Rose 」,名字的由來亦是Nijinsky最後一部演出的芭蕾舞劇。

「The Spirit of the Rose 」由俄羅斯礦業公司阿羅莎Alrosa收藏;該公司另外亦有收藏兩款同樣以著名芭蕾舞劇命名的寶石。 在線上拍賣會中,「The Spirit of the Rose 」的競投價,僅幾分鐘內就飆升至2100萬瑞士法郎,最終由該名匿名買家購得。

