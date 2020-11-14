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【收緊限眾令】政府將限制旅館每間房住4人　明起通過強制檢疫規列

環球政經 18:35 2020/11/14

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食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）宣布，將收緊有關社交距離指施，同時由於本地市民在本地酒店度假的聚集活動增加，帶來較高的風險，政府也考慮把旅館列為599F章的表列處所，規管酒店內的聚集，所有旅館營運者，將需遵守以下規定：

  • 限制每一間旅館的房間人數至4人，除非有關人士是來自同一家庭。
  • 所以旅館房間房客，必須向旅館營運者登記個人資料。
  • 確保酒店接受檢疫人士及非檢疫人士的房間，須分隔到不同樓層。
  • 須採取有效措施，避免受檢疫人士在檢疫期間，離開房間。
  • 須進行其他衛生防疫措施，如量體溫等。

陳肇始表示，政府正著手準備相關的修訂工作，會盡快實施就旅館施加的規定。

【收緊限眾令】下周一起餐飲業務處所不得多於4人同座一桌　最新防疫措施一覽：【下一頁

【新冠肺炎】隱形傳播鏈再現 許樹昌：本港或已進入第4波疫情：【下一頁

另外，衞生署會在短時間內，收緊酒店接受檢疫人士的探訪，以減少輸入個案在社區傳播。衞生署將於檢疫令內，要求所有酒店接受強制檢疫人士，在檢疫期間，不得接受探訪。如受檢疫人士需要補充物資，可經由親友或酒店職員協助，放於房門口，讓受檢疫人士，在沒有面對面接觸的情況底下，去取得該物資或食物

在酒店接受強制檢疫人士，如需要照顧者照顧，也首先要獲得衞生署批准，照顧者並需要在同時在酒店內進行檢疫，直至檢疫完結。

陳肇始續指，行政會議昨日已通過《預防及控制疾病若干人士強制檢測》規列第599J章，規列將於明日（11月15日）凌晨零時生效，任何人無遵從檢測公告或指引即屬犯罪，可處以定額罰款2000元及會收到強制檢測令，在定時間接受檢測。不遵從強制檢測令，即屬犯罪，並處以第四級罰款，及監禁6個月

規列提供一個法律框架，令政府可按疫情發展透過刊憲，強制屬某類描述人士，接受新冠肺炎病毒檢測。例如，有疫情爆發時，指明處所生活或工作人士，或某一些特定職業的人士，甚至是接近完成14天強制檢疫的抵港人士。該規列賦予政府憲報刊登公告，指明一段不超過14日期間，如註冊醫生按臨床判斷某人已感染新冠肺炎，可向該人發出書面指示，要求該人接受檢測。

 

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責任編輯：黎淑雯

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