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【陽光旅途@iM網欄】浪漫金色林 百年古村行

名人薈萃 18:06 2020/11/14

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粵北地區最著名的景點，一定是韶關的丹霞地貌，丹霞山是世界自然遺產及首批世界地質公園，以赤壁丹崖為特色，而且境內有多座天然而成，形狀獨特的石峰、石柱，如陽元石、陰元石等。一直有看本專欄的讀者都會發現，筆者不大喜歡介紹非常著名的景點，所以今次亦不介紹丹霞。

季節限定浪漫金色林

 

兩邊都是民居的黃金大道

浪漫的金色帽子峰林

相對赤色丹霞山，我更愛浪漫的金色林。在離開韶關約兩小時車程，可到達廣東唯一銀杏主產區，有嶺南銀杏之鄉美譽的南雄。銀杏樹在在全中國很多地方都有生長，它生長速度極慢，但又有著極頑強的生命力，每年秋季葉子都會變成金黃色。而要在南雄看到一片金色的樹林，和愛侶牽手漫步於落葉上，首先要選好時間。由於全球暖化的影響，南雄的銀杏樹要到10月底才開始變黃。而最佳觀賞時間，每年有所不同，今年從現在至12月初為最佳觀賞期，太早或太遲去看是真的會吃白果的！每年這個時候，當地的帽子峰森林公園都塞滿遊人。其中重點之一的黃金大道，兩旁都是民居和一些小店，旺季時會售賣一些紀念品和小食給遊人。另外帽子峰森林公園亦有粵北九寨溝之名，園內亦有紅楓湖區，景色優美。最適合情侶拍拖打卡，或喜愛攝影的朋友。

每逢旺季，遊人很多！

文藝活化百年古村行

 

 

丹霞地貌景區入口

錦江河上觀音山倒影

如果喜歡攝影的朋友來到丹霞山，一定要去參觀一條保存得很好的百年古村-牛鼻村。牛鼻村是丹霞山下，被錦江河圍繞的一條有500年歷史的古村，該村現約有60多戶。牛鼻村周邊的天然景觀特別，丹霞著名景點觀音山的倒影印在錦江河上，如一幅天然的油畫一樣；另外還有姊妹峰、哮天龍等。要進入村中，必須先經過一條長橋，再走過一段竹林。漸漸看到一些農村房子及一些衣著純樸的村民，真使我想起陶淵明桃花源記中的描述。這裡破舊的房子外面都種有鮮花裝飾，很多房子都改成攝影會館、書法會館，和一些簡單的文藝展館。而且沿路都有很多用一些農具或生活家具搭建的小橋流水景觀，令古村洋溢著一股濃烈的文藝氣息。吸引了很多各地的文人和藝術家居住在這裡。牛鼻村以前和很多農村一樣殘破、落後，幸運地有一班文人雅仕根據原有風貌加以粉飾改建，使到牛鼻村能更吸引遊客參觀。我還碰到一個從廣州來這裡的有心人為當地儿兒童籌建了圖書室。他跟我說不用捐錢，下次來的時候捐些圖書就可以！最難得的，還是這條村莊能保存純樸的民風，並沒有變成了一個商業景點。

牛鼻村的農舍

牛鼻村內的藝術畫廊

濃厚的文藝氣息

有心人籌建的圖書室

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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