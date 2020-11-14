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【華為風波】高通獲美國批准向華為供貨 市場料對華為幫助不大

環球政經 19:09 2020/11/14

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高通向路透社表示，公司已獲美方許可，可向華為出售部分產品，當中包括移動裝置相關及4G有關的產品，但並未透露是哪些特定4G產品。另外，高通同時亦正在申請其他許可證，有待美國當局批准。


美國自9月起對華為實施制裁後，所有美國企業都被禁止與華為交易，並出售產品。華為亦因此無法生產自主研發的晶片。

出售美國業務限期獲延長15天 Tiktok需在限期前完成交易  詳情請看[下一頁]

有分析指，華為的晶片存量可能會於明年用盡，這將對華為的智能手機業務帶來重大打擊。Sanford C. Bernstein的分析師Stacy Rasgon指，即使高通獲得出貨許可，所帶來的影響亦有限，因這項許可只涵蓋4G晶片，但消費者已轉向5G裝置。

迪士尼收入勝預期　Disney＋付費用戶逾7300萬  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

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