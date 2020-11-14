加拿大放寬移民政策 望吸納香港年輕人才

加拿大政府近日宣布放寬對港人的移民政策，讓本港剛畢業的年輕人可以新的開放式工作簽證往當地工作，有關措施將於2021年正式生效。

只要是在過去5年內，於加拿大所認可的海外高等院校畢業的年輕人，便可申請新的開放式工作簽證，最長為3年期。合資格申請人的配偶、伴侶及子女皆可申請到當地留學或工作。



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加拿大移民部長Marco Mendicino表示，今年內港人的留學簽證申請數目上升，在新移民政策下，香港年輕人將更容易到當地學習及工作。

加方指，未來會再開放2個成為永久居民的新途徑，其一是要於加拿大工作最少1年，並符合語言、教育水平等的其他條件。另一新途徑則是要畢業於當地的專上教育機構，畢業後便可直接申請成為永久居民。

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