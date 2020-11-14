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【限聚令收緊】傳酒吧或收緊至每枱2人、營業至午夜　恐現結業潮一半酒吧捱不過

商業 16:14 2020/11/14

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酒吧現時可營業至凌晨2時，生意可重拾4成水平，勉強能支付薪金及部分租金。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情反覆，有消息指，政府將收緊限聚令，酒吧每枱人數由4人減至2人、營業時間縮短至午夜12時。酒吧業大聯盟召集人梁立仁透露，業界對此感到失望及憤慨。他認為政府的做法不公，業界已率先採取多項措施，但仍要當「炮灰」。

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梁立仁解釋，業界已採取多項防疫措施，包括抗疫承諾約章，又率先支持政府的檢測計劃、「安心出行」應用程式。當疫情稍微反覆，酒吧業又首當其衝成為炮灰，對此大感無奈。他不理解當近期酒吧感染個案寥寥可數，為何又要收緊酒吧的經營限制。

據他了解，現時可營業至凌晨2時，生意可重拾４成水平，勉強能支付薪金及部分租金。當營業時間再度縮短至午夜12時，酒吧業失去「黃金2小時」，只會剩下2成生意。梁坦言：「此關乎酒吧的生死問題。」再者，政府的資助截至11月，若經營限制如此嚴謹，料業界將面對結業潮。他相信，有一半酒吧亦未能捱得住。

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記者：葉泳珊

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