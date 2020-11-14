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【日本疫情】確診連續2日創新高 東京醫院及大學爆疫

環球社會熱點 16:12 2020/11/14

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【日本疫情】確診連續2日創新高 東京醫院及大學爆疫

日本疫情持續升溫，連續2個新增的新冠肺炎病例創新高。東京疫情嚴重，周五新增374宗病例，連續3天單日新增逾300宗，患者多數為20多歲的年輕人，佔周五新增確診的3分1。大阪的新增病例亦創爆疫以來新高，連續4天單日新增逾200宗。

東京廣播公司（TBS）報道，東京的醫院及大學等地爆發疫情，累計有55宗確診。駒澤大學足球隊宿舍爆集體感染，球員及教練等24人染疫。

美國特勤局逾130人染疫或隔離 加州確診破百萬【下一頁】

法國患者搭直升機 去其他城市醫院治療【下一頁】

日本放送協會（NHK）統計顯示，日本周五（13日）新增1705宗確診，創疫情爆發以來的單日新高，再多12人死亡。計算鑽石公主號郵輪疫情在內，日本累計有11.6萬人染疫，近1900人死亡。

在47個都道府縣中，東京都累計確診病例數最多，達3.4萬宗；其次是大阪府為近1.5萬宗。在第一波疫情病例數最少的岩手縣，再次失手，急增13人染疫，確診超越鳥取縣，也不再是全國最少確診的地區。

英國增逾3萬確診再破頂 超過800警染疫【下一頁】

美國明年3月恐有58萬人染疫死 為現時兩倍【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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