▲ 【日本疫情】確診連續2日創新高 東京醫院及大學爆疫

日本疫情持續升溫，連續2個新增的新冠肺炎病例創新高。東京疫情嚴重，周五新增374宗病例，連續3天單日新增逾300宗，患者多數為20多歲的年輕人，佔周五新增確診的3分1。大阪的新增病例亦創爆疫以來新高，連續4天單日新增逾200宗。

東京廣播公司（TBS）報道，東京的醫院及大學等地爆發疫情，累計有55宗確診。駒澤大學足球隊宿舍爆集體感染，球員及教練等24人染疫。

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日本放送協會（NHK）統計顯示，日本周五（13日）新增1705宗確診，創疫情爆發以來的單日新高，再多12人死亡。計算鑽石公主號郵輪疫情在內，日本累計有11.6萬人染疫，近1900人死亡。

在47個都道府縣中，東京都累計確診病例數最多，達3.4萬宗；其次是大阪府為近1.5萬宗。在第一波疫情病例數最少的岩手縣，再次失手，急增13人染疫，確診超越鳥取縣，也不再是全國最少確診的地區。

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責任編輯：鄧燕君