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【新冠肺炎】袁國勇：多間酒吧食肆不遵守指引及較難追蹤源頭　或會再發生社區爆發

環球政經 16:36 2020/11/14

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港大生物學系講座教授袁國勇今日（14日）會見傳媒，表示在本港有需要落實較嚴格的防疫措施，及增加社交距離。新冠肺炎持續，衞生防護中心近日接收有關案件中，不明源源頭個案似乎有上升趨勢。

許樹昌憂一旦源頭不明個案比例上升　或令第四波疫情出現：【下一頁

「大家都有眼睇到，有好多食肆、酒吧根本都不會跟隨指引，變相，如果過了一些重要節日，好似萬聖節，7日之後便陸續有相關確診案出現。」

袁國勇續指，現時仍無法要求所有有病徵、病狀人士，進行病毒檢測，在邊境無法進行滴水不流的測試。「就算那些有流感類病徵的人，去看私家醫生，測試的人數也不足20%，變了一定會走漏很多（確診者），以致有社區爆發出現。」

此外，由於不是所有市民會用手機拍下自己曾到過的地方，因此一旦確診需要追蹤源頭，也較為艱難。「因為個幅相有日子喺度，但好多市民也不做，政府即將推出的追蹤App，到底會有多少人用，我們也不會知道。」

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責任編輯：黎淑雯

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