耀才：恒指看26500點難大升 第四季多隻重磅新股上市

▲ 耀才證券研究部總監植耀輝（左一）預期，恒指在26,500點水平，再上升空間已不大。

港股11月以來有所反彈，耀才證券研究部總監植耀輝指出，雖然恒指近期跟隨美股上揚，但後市仍存在眾多不確定性，對短期走勢仍有保留，預期恒指在26,500點水平，再上升空間已不大，同時亦要慎防外圍，特別是美股走勢一旦轉差，或會加劇港股波動性。

另一方面，新經濟股本周初遭抛售，港股科網龍頭曾急劇回調近兩成，近兩個交易日有所反彈。植耀輝表示，對新經濟股抱有信心，個別如騰訊 （00700） 基本面依然不俗，可考慮安心持有或趁低吸納；至於舊經濟股份，則可留意股價仍落後的長和 （00001） ，及未來仍有望繼續受惠新股上市的港交所 （00388） 。

第四季多隻重磅新股上市

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，雖然螞蟻臨門脫腳，令投資者大失所望，但香港仍是國際金融中心，第四季新股集資勢頭不減，包括藍月亮、快手、京東健康及華潤萬象等重磅股接踵而至，所以認購新股仍是有有利可圖，建議投資者可以留意資金流向、行業特色及前景，「跟紅頂白」。

許繹彬續指，是否要用孖展認購，必須常抱「量力而為」的心態，及要留意利息成本，否則仍會出現，「贏股價輸利息」的情況。

香港經濟方面，香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，全球疫情持續，美國大選結果還在爭議中，疫情和中美關係仍會影響香港和全球目前及未來的經濟，預測香港第四季經濟的增長有機會回復到正數，失業率還會高企一段時間，明年初會回落，而中國今年第四季經濟增長有望回到疫情前6%的水平。

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編輯：陳健婷