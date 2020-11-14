100歲老兵曾為NHS步行籌款　感動5歲腦癱男孩重新振作

100歲的退役老兵Tom Moore曾為醫護步行籌款，此舉也感動一位5歲腦癱男孩重新振作，令他開始嘗試行走散步。

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據《BBC》報道，100歲的退役老兵Tom Moore，曾為NHS（英國公營醫療系統國民保健服務），在在後花園的25米步道來回步行100圈籌款，並成功籌得3300萬英鎊。他亦鼓勵大眾在社交媒體上使用#WalkWithTom記錄自己的行走情況。

生活在英格蘭東部科爾切斯特（Colchester）的5歲男童Lewis Whele，患有腦性麻痺（Cerebral Palsy），並在外科手術後，接受物理治療。這位男孩「英國驕傲獎」（Pride of Britain Awards）上，認識Tom Moore，並受他的行為感動。

Lewis Whele母親指，當兒子回到家時，臉上洋溢著燦爛的笑容，「他（Tom Moore）令人反思，既然Tom Moore可以做到，我為什麼不能呢？」據片段顯示，Lewis Whele嘗試離開輪椅，並用雙腳開始在地上散步。

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責任編輯：黎淑雯