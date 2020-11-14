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【限聚令收緊】傳政府將收緊食肆、酒吧每枱人數上限　火鍋店質疑向食肆開刀能否抗疫

商業 14:38 2020/11/14

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寬巷子預計，若政府落實每枱人數上限下調至4人，整體生意將大減2成。（Facebook圖片）

本地新冠肺炎疫情反覆，食物及衞生局局長陳肇始下午5時將交代最新措施。有消息指，政府將收緊限聚令，食肆每枱上限由6人減至4人，酒吧由4人減至2人。有火鍋店預計生意將再挫2成，質疑政府每次向食肆開刀是否真正解決方法。

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台式火鍋店寬巷子傳訊總監林柏希指，現時食肆每枱最多6人、最多75%入座率，連同因疫情開拓的外賣市場，生意回復至去年的8成多。若政府落實每枱人數上限下調至4人，對生意有一定影響，惟幅度未必很大。他預計堂食生意跌近3分之1，外賣生意稍微幫補下，整體生意將大減2成。

林柏希坦言，疫情反覆，餐飲業非常被動，只能盡量配合政府的限聚令措施。不過，他坦言：「近來的感染個案並非出現在食肆內，下調食肆、酒吧的每枱人數，是否真的可有效控制疫情？」林續指，但願政府落實防疫措施時，可考慮業界情況，例如有適當緩衝期，讓食肆可與客人溝通、協調。

臨近年尾旺季，他亦不敢估計生意情況。加上難以預計防疫措施維持多久，故節日增聘額外人手的計畫亦被打亂。林透露，現時雖然人手不足，但由於疫情、政策反覆，招聘全職員工的顧慮增加，或以招募兼職為主。

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記者：葉泳珊

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