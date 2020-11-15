【馬雲好友】皇朝會遇襲富豪「錢多多」錢峰雷原來是馬雲好友　懸紅1,000萬緝兇（第二版）

▲ 內地富商、綽號「錢多多」的錢峰雷據報在灣仔被襲。

灣仔港灣道會展皇朝會周六凌晨發生持刀斬人案，其中一名遇襲人士據報為內地富豪、企業家錢峰雷。錢峰雷因出手闊綽、熱衷慈善，而被藝人李亞鵬及網民稱為「錢多多」，他與中國首富、阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲也甚有淵源，與馬雲份屬好友。

錢峰雷周日晚上在個人微博發文，懸紅1,000萬元緝兇，呼籲提供可靠的消息或證據，如私家車車牌片段等。

▲ 「錢多多」晚上在微博懸紅1,000萬緝兇。（微博截圖）

馬雲第一幅油畫作品《桃花源》2016年在香港蘇富比拍賣，以140萬港元起拍，經過32輪競拍歷時7分15秒，被神秘買家以4220萬港元拍得，該名買家正是浙江寧波商人錢峰雷。拍賣所得款項全部捐贈予公益機構桃花源基金會。

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2014年阿里巴巴（美：BABA）在美國上市時，錢峰雷已有出席阿里巴巴在紐交所的上市儀式。從流傳的現場圖片，錢峰雷當時身穿印有淘公仔的T恤，與馬雲合照。

曾多次大手筆捐款

錢峰雷為大陸浙江人，持有香港身份證，現任環球國際控股（香港）有限公司董事長。錢峰雷行事神秘，生平及創業經歷不詳，但因數次大手筆捐款及派錢而為人熟悉。

在2012年王菲、李亞鵬發起的嫣然天使基金慈善會上，錢峰雷以2000萬元人民幣拍得一件玉觀音，成為當晚個人捐款之最，並因此被李亞鵬戲稱為「錢多多」。據媒體報道，錢峰雷在2013年寧波水災時，亦曾捐款1000萬元人民幣。

坊間有不少錢峰雷的傳言，有指他出身普通家庭，父母均為農民，但自小已有經營頭腦。他對親友也出手闊綽，早年先後在同學聚會上，贈予每位同窗iPhone 5及iPhone 6；在表弟結婚時，更在婚禮豪派200萬元人民幣利是，每封1萬元起，最多一封達12萬元。

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