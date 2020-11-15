  • 23°C
香港時間 : 20201116日 (一) 01:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【馬雲好友】皇朝會遇襲富豪「錢多多」錢峰雷原來是馬雲好友　懸紅1,000萬緝兇（第二版）

Hot Talk 23:47 2020/11/15

分享：

內地富商、綽號「錢多多」的錢峰雷據報在灣仔被襲。

灣仔港灣道會展皇朝會周六凌晨發生持刀斬人案，其中一名遇襲人士據報為內地富豪、企業家錢峰雷。錢峰雷因出手闊綽、熱衷慈善，而被藝人李亞鵬及網民稱為「錢多多」，他與中國首富、阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲也甚有淵源，與馬雲份屬好友。

錢峰雷周日晚上在個人微博發文，懸紅1,000萬元緝兇，呼籲提供可靠的消息或證據，如私家車車牌片段等。

「錢多多」晚上在微博懸紅1,000萬緝兇。（微博截圖）

馬雲第一幅油畫作品《桃花源》2016年在香港蘇富比拍賣，以140萬港元起拍，經過32輪競拍歷時7分15秒，被神秘買家以4220萬港元拍得，該名買家正是浙江寧波商人錢峰雷。拍賣所得款項全部捐贈予公益機構桃花源基金會。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

2014年阿里巴巴（美：BABA）在美國上市時，錢峰雷已有出席阿里巴巴在紐交所的上市儀式。從流傳的現場圖片，錢峰雷當時身穿印有淘公仔的T恤，與馬雲合照。

曾多次大手筆捐款

錢峰雷為大陸浙江人，持有香港身份證，現任環球國際控股（香港）有限公司董事長。錢峰雷行事神秘，生平及創業經歷不詳，但因數次大手筆捐款及派錢而為人熟悉。

在2012年王菲、李亞鵬發起的嫣然天使基金慈善會上，錢峰雷以2000萬元人民幣拍得一件玉觀音，成為當晚個人捐款之最，並因此被李亞鵬戲稱為「錢多多」。據媒體報道，錢峰雷在2013年寧波水災時，亦曾捐款1000萬元人民幣。

坊間有不少錢峰雷的傳言，有指他出身普通家庭，父母均為農民，但自小已有經營頭腦。他對親友也出手闊綽，早年先後在同學聚會上，贈予每位同窗iPhone 5及iPhone 6；在表弟結婚時，更在婚禮豪派200萬元人民幣利是，每封1萬元起，最多一封達12萬元。

相關文章：

馬雲外灘金融演講全文：「管」的能力很強　「監」的能力明顯不足

【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意

 

香港股票 香港 灣仔 阿里巴巴 微博 錢峰雷 王菲（歌手） 馬雲 阿里巴巴－SW（09988） 富豪

下一篇文章

【iBond 2020】iBond追揸沽攻略　短炒定長揸？首日掛牌可見105元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康接力上市　劉強東夫婦豪宅投資損手千萬？
【新股IPO】京東健康接力上市　劉強東夫婦豪宅投資損手千萬？
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【新股IPO】京東健康傳快招股 半年賺3.7億 更勝阿里健康、平安好醫生
【新股IPO】京東健康傳快招股 半年賺3.7億 更勝阿里健康、平安好醫生
阿里巴巴一周跌幅破紀錄　神秘大戶已啟動沽貨？
阿里巴巴一周跌幅破紀錄　神秘大戶已啟動沽貨？
【限聚令收緊】港府限食肆每枱4人、酒吧2人　研進一步規管staycation
【限聚令收緊】港府限食肆每枱4人、酒吧2人　研進一步規管staycation
【港元定期存款】11間大小行鬥減港元息　無懼銀債3.5厘突擊
【港元定期存款】11間大小行鬥減港元息　無懼銀債3.5厘突擊