  • 24°C
香港時間 : 20201114日 (六) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【馬雲好友】皇朝會遇襲富豪「錢多多」錢峰雷 原來與馬雲甚有淵源

Hot Talk 14:32 2020/11/14

分享：

內地富商、綽號「錢多多」的錢峰雷據報在灣仔被襲。

灣仔港灣道會展皇朝會今日凌晨發生持刀斬人案，其中一名遇襲人士據報為內地富豪、企業家錢峰雷。錢峰雷因出手闊綽、熱衷慈善，而被藝人李亞鵬及網民稱為「錢多多」，他與中國首富、阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲也甚有淵源，與馬雲份屬好友。

馬雲第一幅油畫作品《桃花源》2016年在香港蘇富比拍賣，以140萬港元起拍，經過32輪競拍歷時7分15秒，被神秘買家以4220萬港元拍得，該名買家正是浙江寧波商人錢峰雷。拍賣所得款項全部捐贈予公益機構桃花源基金會。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

2014年阿里巴巴（美：BABA）在美國上市時，錢峰雷已有出席阿里巴巴在紐交所的上市儀式。從流傳的現場圖片，錢峰雷當時身穿印有淘公仔的T恤，與馬雲合照。

曾多次大手筆捐款

錢峰雷為大陸浙江人，持有香港身份證，現任環球國際控股（香港）有限公司董事長。錢峰雷行事神秘，生平及創業經歷不詳，但因數次大手筆捐款及派錢而為人熟悉。

在2012年王菲、李亞鵬發起的嫣然天使基金慈善會上，錢峰雷以2000萬元人民幣拍得一件玉觀音，成為當晚個人捐款之最，並因此被李亞鵬戲稱為「錢多多」。據媒體報道，錢峰雷在2013年寧波水災時，亦曾捐款1000萬元人民幣。

坊間有不少錢峰雷的傳言，有指他出身普通家庭，父母均為農民，但自小已有經營頭腦。他對親友也出手闊綽，早年先後在同學聚會上，贈予每位同窗iPhone 5及iPhone 6；在表弟結婚時，更在婚禮豪派200萬元人民幣利是，每封1萬元起，最多一封達12萬元。

相關文章：

馬雲外灘金融演講全文：「管」的能力很強　「監」的能力明顯不足

【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意

 

錢峰雷 王菲（歌手） 馬雲 阿里巴巴－SW（09988） 富豪

下一篇文章

【限聚令收緊】消息指港府重新收緊社交距離措施 食肆每枱限4人、堂食缩至午夜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR重上38關　騰訊ADR阿里ADR中移動ADR跌　夜期收市升111點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR重上38關　騰訊ADR阿里ADR中移動ADR跌　夜期收市升111點（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】華爾街日報︰習近平親叫停螞蟻集團上市　阿里巴巴股價照逆市升
【螞蟻上市觸礁】華爾街日報︰習近平親叫停螞蟻集團上市　阿里巴巴股價照逆市升
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【iBond 2020】iBond下周掛牌想即日鮮？　一文看清6批iBond首日升幅
【開市9點半】iBond認購者人人有份　長揸好唔好？即日鮮又可以賺幾多？
【開市9點半】iBond認購者人人有份　長揸好唔好？即日鮮又可以賺幾多？
【美國制裁】中移動、中電信及聯通：正評估遭美封殺影響　特朗普簽令禁美方投資31間中企（附名單連結）
【美國制裁】中移動、中電信及聯通：正評估遭美封殺影響　特朗普簽令禁美方投資31間中企（附名單連結）