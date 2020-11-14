出售美國業務限期獲延長15天 Tiktok需在限期前完成交易

美國政府批准，將字節跳動售出旗下TikTok的業務限期延長15日，最新限期為11月27日。



美國總統特朗普在8月中簽署行政命令，要求TikTok要在90日內撤出美國業務，原訂在本周四到期。早前字節跳動入稟聯邦上訴法院，提出押後有關行政命令的生效日期。

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美國財政部發聲明指，外商投資審查委員會希望提供更多時間，讓各方有更多時間處理TikTok在美業務出售事宜，所以准許將限期延長。

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字節跳動現正與食品零售商沃爾瑪及軟件製造商甲骨文就出售TikTok在美業務進行商討。

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