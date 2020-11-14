【美股消息】上季iPad出貨量增近五成 蘋果成第二大個人電腦供應商

蘋果公司（美：AAPL）第三季的iPad出貨量大增47%，若將平板電腦亦視作個人電腦計（PC），蘋果在第三季內的PC市場出貨量在全球排行第二。



據市場研究機構Canalys的資料顯示，蘋果受惠於疫情，第3季內iPad出貨量達1,520萬部，較去年同期的1,040萬部多，市佔率亦上升1.2個百分點至34.4%。



另外，上季三星的平板電腦出貨量亦大增近八成至900萬部，市佔率為20.4%。華為的平板電腦出貨量為510萬部，以11.5%市佔率排名第三。亞馬遜和聯想的平板電腦出貨量分別達500萬與420萬部，市佔率分別為11.3%與9.1%，排名第4及5名。



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Canalys指，如果平板電腦亦納入PC計算，蘋果公司便是全球第二大PC供應商，總出貨量為2,207.5萬部，僅次於售出2,348.6萬部的聯想。



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