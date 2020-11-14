福奇：沒有與拜登團隊聯絡　現時無意向特朗普請辭

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）表示，自己並未有聯絡美國總統候選人拜登的冠狀病毒過渡團隊，又指，在新冠肺炎大流行期間，要處理多個防疫工作底下，沒有理由要離開自己所屬的團隊「過檔」。

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據《路透社》報道，福西接受訪問時稱，自己不是政客，只會停留在自己的「跑道」，並處理公共衛生事務。「在大流行期間，我絕對沒有理由，也沒有受其他判斷影響，停止做有關處理防疫事務。」

福西又表示，不論是對現任總統或是下任總統，他提供的衛生建議，依然是一樣，即保持社交距離、配戴口罩以及勤洗手等。「公共衛生原則不會在一個月後改變，甚或是隨政局變化而改變。」

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責任編輯：黎淑雯