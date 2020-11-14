【限聚令收緊】港府限食肆每枱4人、酒吧2人 研進一步規管staycation

▲ 消息指本港將重新收緊社交距離措施，食肆每枱限4人。

本港近日再出現不明源頭確診個案，港府宣布重新收緊社交距離措施。食物及衛生局局長陳肇始表示，過去兩周本地出現源頭不明新增個案，為預防第四波疫情爆發，有必要迅速收緊預防措施。

自11月16日（下周一）起，餐飲處所、酒吧堂食時間縮短為早上5時至晚上11時59分，食肆每枱人數上限由6人縮減至4人，酒吧每枱上限2人，食肆及酒吧入座率不得超過總容量的五成，若離開餐枱不得飲食及必須佩戴口罩，相關措施維持11天，直至11月26日。

陳肇始又指，酒店房間聚集亦即Staycation帶來較高風險，正研究相應規管措施，包括要求旅館營運者設每間房間人數上限4人，除非入住者是來自同一家庭，旅客必須向旅館登記個人資料，酒店檢疫房間及非檢疫房間須在不同樓層，以及量體溫等其他檢疫措施，會盡快推行相關措施。

強制檢測規例11月15日起生效

除社交距離措施外，行政會議已授權食物及衞生局局長可指令特定群組進行強制檢測。陳肇始稱，強制檢疫規例將自11月15日（周日）凌晨生效，針對的對象包括在指明處所生活或工作人士、特定職業人士、接近完成14天檢疫的抵港人士等，若沒有遵從相關檢測公告或指示，可能面臨罰款及監禁。

食衞局局長陳肇始昨日出席立法會衞生事務委員會，提到本港第三波疫情7月底達高峰後逐步回落，但過去一星期出現多宗源頭不明的新增確診個案，反映社區仍存在隱形傳播鏈，近日本地感染個案趨升，疫情有反彈跡象，不排除會進一步收緊相關的限制措施。

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編輯：陳健婷