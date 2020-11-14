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【美國疫情】特勤局逾130人染疫或隔離 加州確診破百萬

環球社會熱點 14:29 2020/11/14

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【美國疫情】特勤局逾130人染疫或需隔離 加州確診破百萬

美國疫情嚴峻，繼德州後，加州超過100萬人感染新冠肺炎，相當於每40位加州人就有一人染疫。美國特勤局據報亦遭疫情打擊，逾130名員工染疫或需接受隔離。該局負責總統特朗普等重要領袖的保安工作，多名探員被指接觸過新冠肺患者。

德州在11月11日成為美國第一個確診破百萬確診的州，加州翌日也衝破百萬大關。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）形容，情況「令人震驚」，疫情沒有緩和的跡象，持續增加的病例對醫院造成壓力，更威脅長者、基層和加州人的性命。

拜登據報非正式接觸州政府及專家談抗疫【下一頁】

明年3月恐有58萬人染疫死 為現時兩倍【下一頁】

美國約有3.3億人，逾1100萬人確診，相當於每30人就有一人染疫；加州人口約4000萬，100萬加州人確診，相當於每40人就有一人確診。

《華盛頓郵報》引述消息指，超過130名特勤局探員接觸過新冠肺患者，「不是被傳染了、就是正接受隔離」。他們據報早前隨特朗普前往各地的造勢大會，當時很多在場的官員和支持者沒有戴口罩。

《紐約時報》報道，最近至少30名特勤局官員確診，而且疫情在局中持續蔓延，約60人需接受隔離。

拜登上台將全面封城？ 疫情顧問倡封4至6周【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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