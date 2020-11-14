傳再收緊社交距離措施 食肆最多4人一枱

近日本港疫情反復，確診宗數再次突破雙位數，消息指，行政會議已授權食衛局局長可下令要求特定群組作強制病毒檢測。



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食衞局局長陳肇始表示，上周出現多宗源頭不明個案，顯示社區內仍有隱形傳播鏈，令近日疫情反彈。若市民鬆懈，可能會使源頭不明個案或一觸即發，導致更嚴峻的第四波疫情爆發，所以正積極研究強制檢測的相關法例。



創新及科技局局長薛永恒今早就表示，政府將會公布有關新型冠狀病毒強制檢測的法律框架及程序，「強制」等字眼感或會使部分市民感到不舒服，但強制檢測有助控制疫情。



許樹昌憂一旦源頭不明個案比例上升 或令第四波疫情出現 詳情請見[下一頁]



另外，有消息指當局正考慮收緊社交距離指施，食肆每枱上限由現時的6人減至4人，酒吧每枱2人，而堂食時間則再次縮短至午夜12時前。

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