Uber傳洽售自動駕駛業務ATG Aurora有意收購

▲ Uber傳洽售自動駕駛部門ATG，該業務上一輪融資估值曾超過500億元。

外媒引述消息人士報道，Uber（美：UBER）正洽售旗下自動駕駛部門ATG（Advanced Technologies Group），自動駕駛汽車技術初創Aurora Innovation正與Uber就收購事宜進行談判。ATG在18個月前獲豐田、DENSO以及軟銀願景基金10億美元投資，當時估值高達72.5億美元（約560億港元）。

Uber、Aurora均不予置評。Uber近月發生系列剝離或其他交易，將公司業務焦點及成本縮小到網約車及送貨兩個核心領域。自Uber上市及疫情爆發以來，Uber的戰略已從廣泛拓展各項業務轉變，相繼出售共享單車部門Jump、物流部門Uber Freight。

據Uber早前披露，ATG營運成本高企，截至9月底首三季，ATG和其他技術（包括Uber Elevae）錄得3億美元淨虧損，研發費用高達4.57億美元。ATG目前在匹茲堡、舊金山及多倫多等地營運。Uber持有ATG 86.2%股權。

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編輯：陳健婷