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【逆市加薪】台積電加薪20%　半導體產業陷入「搶人戰」？

商業 12:20 2020/11/14

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台積電決定明年1月1日起，調高固定薪酬20%。

台積電決定明年1月1日起，調高固定薪酬20%，欲照顧年輕的基層員工，符合他們需求，讓員工更有安全感。

【中美角力】高通獲准向華為供應4G晶片　分析師：幫助有限

台積電內部公告指，自明年1月1日起，由公司直接聘請的台灣地區全職員工將有薪酬結構調整，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，固定薪酬將提高20%，提升人才留任與招聘競爭力。據指，是次將有5萬名台積電員工從中受惠。

台積電解釋，員工整體薪酬包含底薪等固定薪酬，及員工分紅與獎金等。是次薪酬調整是將部分的變動薪酬轉換為固定薪酬，固定薪酬雖提高20%，變動薪酬將同步降低。不過，事實上員工分紅與獎金是隨著公司表現好壞而增減，較不確定。降低變動薪酬、提高固定薪酬，有助提升台積電員工的安全感。

半導體產業求才若渴？

台灣半導體產業蓬勃發展，台積電為了7納米擴產、5納米量產，以及更先進研發，台積電大舉在校園徵求應屆畢業生。台積電今年新招募8,000名員工，創下新紀錄，整個半導體產業亦感受到招聘壓力。

除了台積電外，綜合台灣媒體報道，不少半導體廠商及相關供應鏈亦在積極招聘新人。 半導體設備龍頭製造商ASML在台設立 EUV（極紫外光）全球技術培訓中心，台灣的研發團隊人數預計3年內由280人提升至500人。美光科技（Micron Technology）新廠房亦即將完工，正在招募人才。該企兩年內已在台灣聘請千人。

【拜登當選】企業生產「去中國化」　拜登當選會否令供應鏈再重組？

【疫境見真情】台積電斥1.3億元　向員工豪派特別獎金

責任編輯：葉泳珊

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