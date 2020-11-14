迪士尼收入勝預期　Disney＋付費用戶逾7300萬

迪士尼日前公布第四季業績，其串流媒平台用戶有明顯增長，收入為147.1億美元，超出預期的142億美元。

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截至第四季度末，迪士尼串流媒體平台Disney+擁有超過7300萬付費用戶，達7,370萬戶遠超預期6,550萬戶。

迪士尼第四季收入概況：

樂園、體驗及產品（Parks, Experiences and Products）： 25.8億美元，按年下降61％

媒體網絡（Media Networks）： 72.1億美元，按年增11％

Studio Entertainment： 16億美元，按年跌52％

直接面向消費及國際市場（Direct-to-Consumer and International）：48.5億美元，按年增長41％

新冠肺炎疫情打擊迪士尼業務，當中有大部分國家區域迪士尼樂園及迪士尼樂園度假村均未能重新開放。當中，巴黎迪士尼樂園因當地疫情反覆，須於10月下旬再次關閉，直至2021年才重新開放。

期內，Studio Entertainment收入為16億美元，按年跌52%，這是由於迪士尼未有像去年般上映如《獅子王》及《反斗奇兵4》等重要電影，因此較難作出比較。

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責任編輯：黎淑雯