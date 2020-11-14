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【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期

環球政治 11:58 2020/11/14

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【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選，當選下屆美國總統。總統特朗普在演說中被指疑暗示自己落敗、將離開白宮。惟白宮貿易顧問納瓦羅的口風不同，指白宮正為特朗普的第二任期做準備。

自美國主流媒體預測拜登勝出大選後，特朗普首度公開發表演說。他談到美國疫情時，似乎首度暗示可能由拜登政府執政，但沒有直接承認敗選，也沒有提到拜登的名字。

特朗普斥投票系統有問題 科企及專家否認【下一頁】

FB朱克伯格據報向員工指 拜登是下任總統【下一頁】

特朗普表示：

「在理想的情況下，我們不會實施封鎖措施。我不會這麼做，這個政府不會封鎖國家......誰知道下一屆政府由誰執政，我想時間會說明一切。」

惟納瓦羅（Peter Navarro）接受《霍士新聞》時指出，白宮假設特朗普勝出，正為其第2任期做準備。對於外界正猜測拜登的對華政策，納瓦羅認為，揣測並無實際意義。

美國聯邦總務署仍未確認拜登為總統當選人，但他繼續籌備過渡工作。拜登過渡小組顧問透露，拜登下星期開始聽取國家安全專家的匯報。

特朗普據報若確認拜登勝選 即宣布2024年再參選【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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