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【好想去旅行】大洋郵輪2022年歐美航程即日接受預訂　新增10個全新港口、徒步跨越冰川等岸上體驗

商業 11:00 2020/11/14

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大洋郵輪日前亦已公布2022年歐洲及美洲航程的內容，並即日起正式接受預訂。

雖然新冠肺炎疫情尚未平復，但不少旅遊業者已蓄勢待發。大洋郵輪日前亦已公布2022年歐洲及美洲航程的內容，並即日起正式接受預訂。110個航程當中，有76趟為嶄新航程，並會停靠10個全新港口。

【好想去旅行】港人渴望去旅行　即使封關也積極搜索下個旅遊地？

2022年歐洲及美洲航程系列將提供56個為期7至14天的航遊之旅，亦有54個為期15至46天的深度遊航程，供熱愛冒險、想更全面和深入探索航點的旅客參加，體驗跨越不同大陸和揉合各地文化的盛大歷險。

岸上觀光有咩玩？

76趟嶄新航程將停靠10個全新港口，包括近來備受歡迎的丹麥奧胡斯（Aarhus）、愛爾蘭村落基利貝格斯（Killybegs），以及景色優美的挪威羅弗敦群島（Lofoten Islands）。旅客參加7至13天的阿拉斯加之旅，更可暢遊哈伯德冰川，及參加徒步跨越冰川、直升機觀光和「Go Local」等岸上觀光體驗。

阿拉斯加之旅可認識當地獨特文化傳統和欣賞壯麗自然景色。

旅客現可透過大洋郵輪的「提前預訂」獎賞計劃，以更優惠的價錢預訂航程。現凡於2020年11月12日至12月31日期間預訂，即可於每趟航程享有訂金半價的限時優惠。大洋郵輪亦獨家提供OLife Choice優惠，以下禮遇當中可任擇其一，包括免費岸上觀光活動、飲品套餐或船上消費額。品牌更設有「最優惠價格」保證，涵蓋旗下所有航程。

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責任編輯：葉泳珊

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