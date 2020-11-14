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【美股收市】巨企績優利好頻傳 標指破頂 道指漲399點

股市 05:19 2020/11/14

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美國昨公布上月PPI數據，按月升0.3%略勝預期，道指成份股思科及迪士尼的業績優於預期，帶動美股升幅擴大。三大指數升幅都超過1%，標指創收市新高 ; 追蹤美國小型股表現的羅素2000指數升2.1%，同創新高。

宣告當選總統的民主黨候選人拜登（Joe Biden）領先優勢擴大，美媒推算拜登在關鍵州份佐治亞州勝出 ; 現任總統特朗普則在3個州的選舉訴訟面臨失敗。中方向拜登表示祝賀，市場憧憬日後中美關係有望好轉，加上拜登抗疫團隊主管默西(Vivek Murthy)表示，新政府不會公布全國封城，由地方政府決定是否實施嚴厲抗疫管制 ;多項利好消息頻傳，均提振投資氣氛。

道指收市漲399點，報29479點；標指收報3585點，升48點或1.36%；納指收報11,829點，升119點或1.02%。全周計，道指、標指分別累升4.1%和2.2%，納指仍累跌0.6%。

思科首財季純利好過預期，股價急升7.1%，為表現最強的道指成份股。迪士尼串流業務上客人數超過目標，股價升2.1%。

數據方面，美國10月生產商價格指數(PPI)按月增長0.3%，高於市場預期上升0.2%；按年增長0.5%，亦高於預期上升0.4%。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)周五表示，聯儲局目前每個月購買資產1200億美元的步伐已奏效。

不過，市場仍憂慮新冠疫情惡化，經濟前景轉弱會拖累原油需求，加上利比亞原油供應增加，油價回落，紐約期油收市下挫2.4%，報40.13美元；布蘭特期油跌1.7%，收報42.78美元。

避險情緒未除，金價造好。紐約期金收市升0.7%，報1886.2美元。本周仍累跌3.4%，是9月下旬以來最大單周跌幅。

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責任編輯：柯志宏

疫情 美股 特朗普 拜登 優於預期 中美關係 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 道瓊斯工業平均指數

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